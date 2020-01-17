У Мексиці прогримів вибух на піротехнічній фабриці: є жертви
Загинули щонайменше двоє осіб
У столиці Мексики стався вибух на фабриці піротехніки, у результаті чого загинули щонайменше двоє осіб.
Про це повідомляє AP.
Як зазначається, інцидент трапився у місті Мехіко. За попередньою інформацією, один чоловік загинув на місці вибуху, а згодом у лікарні померла жінка від тілесних ушкоджень.
Окрім цього, ще одна особа отримала сильні опіки та наразі перебуває у критичному стані.
Також у зв’язку з вибухом з навколишньої житлової зони було евакуйовано місцевих жителів.
Explosión en #Zumpango, Barrio San Pedro. Alrededor de la 1:15 pic.twitter.com/beOaP7n9qp— Neoblazealex (@Neoblazealex) 16 січня 2020 р.
Las cámaras pertenecientes al @C5Edomex lograron captar una explosión en #Zumpango. Ante cualquier #Emergencia utiliza el 9-1-1 y 089 #DenunciaAnónima. https://t.co/g7NuW5eYuC— C5 Estado de México (@C5Edomex) 16 січня 2020 р.
Нагадаємо, ввечері у вівторок, 14 січня, в іспанській провінції Таррагона (автономна область Каталонія) стався вибух на нафтохімічному заводі.
В результаті вибуху загинули дві людини і постраждали вісім осіб, двоє з яких знаходяться в критичному стані. Попередньою причиною вибуху називають хімічну аварію.