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    У Мексиці прогримів вибух на піротехнічній фабриці: є жертви

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    У Мексиці прогримів вибух на піротехнічній фабриці: є жертви

    Загинули щонайменше двоє осіб

    У столиці Мексики стався вибух на фабриці піротехніки, у результаті чого загинули щонайменше двоє осіб.

    Про це повідомляє AP.

    Як зазначається, інцидент трапився у місті Мехіко. За попередньою інформацією, один чоловік загинув на місці вибуху, а згодом у лікарні померла жінка від тілесних ушкоджень.

    Окрім цього, ще одна особа отримала сильні опіки та наразі перебуває у критичному стані.

    Також у зв’язку з вибухом з навколишньої житлової зони було евакуйовано місцевих жителів.

    Нагадаємо, ввечері у вівторок, 14 січня, в іспанській провінції Таррагона (автономна область Каталонія) стався вибух на нафтохімічному заводі.

    В результаті вибуху загинули дві людини і постраждали вісім осіб, двоє з яких знаходяться в критичному стані. Попередньою причиною вибуху називають хімічну аварію.

    вибух Мексика Twitter
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