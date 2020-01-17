У Мексиці прогримів вибух на піротехнічній фабриці: є жертви



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Загинули щонайменше двоє осіб

У столиці Мексики стався вибух на фабриці піротехніки, у результаті чого загинули щонайменше двоє осіб.

Про це повідомляє AP.

Як зазначається, інцидент трапився у місті Мехіко. За попередньою інформацією, один чоловік загинув на місці вибуху, а згодом у лікарні померла жінка від тілесних ушкоджень.

Окрім цього, ще одна особа отримала сильні опіки та наразі перебуває у критичному стані.

Також у зв’язку з вибухом з навколишньої житлової зони було евакуйовано місцевих жителів.

Нагадаємо, ввечері у вівторок, 14 січня, в іспанській провінції Таррагона (автономна область Каталонія) стався вибух на нафтохімічному заводі.

В результаті вибуху загинули дві людини і постраждали вісім осіб, двоє з яких знаходяться в критичному стані. Попередньою причиною вибуху називають хімічну аварію.