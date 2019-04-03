У Миколаєві «декомунізували» Стаханівський хліб



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Хлібзавод у Миколаєві змінив назву хліба

Назву для колишнього Стахановського хліба придумали самі співробітники заводу

Миколаївський хлібозавод № 1 змінив назву хліба Стаханівський - тепер він називається Галицький.

Про це місцевому виданню «Новости Н» повідомили на хлібозаводі.

За словами співрозмовника, приводом для такого рішення став лист від заступника голови ОДА В'ячеслава Боня.

«Зараз хліб називається Галицький. Нам рекомендував перший заступник голови Миколаївської ОДА пан Бонь. На підставі закону України «Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборону пропаганди їхньої символіки». Зокрема, вони розписали, що Стаханов Олексій Григорович, начальник сектора соціалістичного змагання ... вони нам цілого листа надіслали з цього приводу», - сказано в повідомленні.

Зазначається, що нову назву для колишнього Стахановського хліба придумали самі співробітники заводу.

Видання «Николаевские новости» з посиланням на прес-службу заводу повідомило, що сировина, рецептура, вага і ціна хліба залишилися колишніми.

Як відомо, Олексій Стаханов - радянський шахтар, новатор вугільної промисловості, засновник Стахановського руху.

Нагадаємо, директор Українського інституту національної пам'яті, історик Володимир В'ятрович заявив, що декомунізація в Україні фактично завершена. В країні перейменували близько тисячі населених пунктів і демонтували майже всі пам'ятники Леніну.

Як відомо, 15 травня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав закони про декомунізацію – «Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборону пропаганди їхньої символіки»; «Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років»; «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років» та «Про правовий статус і пам'ять борців за незалежність України у ХХ столітті».

Документами забороняється радянська символіка, засуджується комуністичний режим, відкриваються архіви радянських спецслужб і визнаються борцями за незалежність України УПА та інші організації. Закони були прийняті народними депутатами на засіданні Верховної Ради більшістю голосів.