У Миколаєві СБУ викрила на хабарах заступника директора регіонального центру зайнятості

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Правоохоронці встановили, що нещодавно призначений посадовець організував механізм систематичного отримання «відкатів» від підприємців

Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом військової прокуратури викрили на хабарах одного із заступників директора регіонального центру зайнятості у Миколаївській області.

Правоохоронці встановили, що нещодавно призначений посадовець організував механізм систематичного отримання «відкатів» від підприємців за реалізацію проектів за бюджетні кошти. Оперативники спецслужби задокументували, що чиновник вимагав від місцевих підприємців триста тисяч гривень за забезпечення укладання договорів на поставки товарів та виконання робіт для центру. Сума «відкату» становила 20-30% розміру контракту.

За інформацією СБ України, за такою ж схемою заступник директора «працював» з комерсантами із інших областей, з якими центром укладені відповідні угоди. Співробітники СБУ затримали посадовця у робочому кабінеті під час отримання авансу від підприємців. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчі дії.