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    У Черкасах викрали машину, на якій митрополит освячував місто від коронавірусу (фото)

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    Позашляховик 2017 року випуску, має номерний знак СА 5009 АО - У Черкасах викрали машину, на якій митрополит освячував місто від коронавірусу (фото)
    Позашляховик 2017 року випуску, має номерний знак СА 5009 АО

    На машині покійний митрополит Черкаський та Канівський Софроній їздив містом та освячував дороги й тротуари, «рятуючи людей від тяжкої хвороби»

    У Черкасах невідомі викрали помаранчевий пікап «Nissan Navara». Про це йдеться на сторінці спільноти «Розшук Черкаси».

    Зазначається, що автомобіль прославилася у Черкасах.

    «У березні цього року, саме на початку коронавірусного карантину, на цій машині покійний митрополит Черкаський та Канівський Софроній їздив містом та освячував дороги й тротуари, «рятуючи людей від тяжкої хвороби», – йдеться у повідомленні.

    У соцмережі додають, що автомобіль знаходився на бульварі Шевченка.

    «Позашляховик 2017 року випуску, має номерний знак СА 5009 АО. Він чорного кольору, однак обклеєний яскравою помаранчевою плівкою», – інформують черкащани і просять повідомити за номером 102 тих, хто матиме інформацію про «славнозвісний» Nissan Navara. 

    Черкаси автомобіль хвороби злочин місто розшук
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