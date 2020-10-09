У Черкасах викрали машину, на якій митрополит освячував місто від коронавірусу (фото)
На машині покійний митрополит Черкаський та Канівський Софроній їздив містом та освячував дороги й тротуари, «рятуючи людей від тяжкої хвороби»
У Черкасах невідомі викрали помаранчевий пікап «Nissan Navara». Про це йдеться на сторінці спільноти «Розшук Черкаси».
Зазначається, що автомобіль прославилася у Черкасах.
«У березні цього року, саме на початку коронавірусного карантину, на цій машині покійний митрополит Черкаський та Канівський Софроній їздив містом та освячував дороги й тротуари, «рятуючи людей від тяжкої хвороби», – йдеться у повідомленні.
У соцмережі додають, що автомобіль знаходився на бульварі Шевченка.
«Позашляховик 2017 року випуску, має номерний знак СА 5009 АО. Він чорного кольору, однак обклеєний яскравою помаранчевою плівкою», – інформують черкащани і просять повідомити за номером 102 тих, хто матиме інформацію про «славнозвісний» Nissan Navara.