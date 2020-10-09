У Черкасах викрали машину, на якій митрополит освячував місто від коронавірусу (фото)



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Позашляховик 2017 року випуску, має номерний знак СА 5009 АО

На машині покійний митрополит Черкаський та Канівський Софроній їздив містом та освячував дороги й тротуари, «рятуючи людей від тяжкої хвороби»

У Черкасах невідомі викрали помаранчевий пікап «Nissan Navara». Про це йдеться на сторінці спільноти «Розшук Черкаси».

Зазначається, що автомобіль прославилася у Черкасах.

«У березні цього року, саме на початку коронавірусного карантину, на цій машині покійний митрополит Черкаський та Канівський Софроній їздив містом та освячував дороги й тротуари, «рятуючи людей від тяжкої хвороби», – йдеться у повідомленні.

У соцмережі додають, що автомобіль знаходився на бульварі Шевченка.

«Позашляховик 2017 року випуску, має номерний знак СА 5009 АО. Він чорного кольору, однак обклеєний яскравою помаранчевою плівкою», – інформують черкащани і просять повідомити за номером 102 тих, хто матиме інформацію про «славнозвісний» Nissan Navara.