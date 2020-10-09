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    Covid-19: найбільше нових хворих виявлено на Харківщині та у Києві

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    Коронавірус в Україні набирає обертів - Covid-19: найбільше нових хворих виявлено на Харківщині та у Києві
    Коронавірус в Україні набирає обертів
    Фото: delo.ua

    МОЗ назвав регіони з найбільшим добовим приростом хворих на коронавірус

    Найбільша кількість випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19 за минулу добу зареєстрована у Харківській, Одеській, Дніпропетровській та Сумській областях, а також у місті Києві. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

    «За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків (коронавірусної хвороби Covid-19 - ред.) зареєстрована: у Харківській області - 630 (Харків - 475), у місті Києві - 567, в Одеській області - 403 (Одеса - 215), у Сумській області - 330, у Дніпропетровській області - 307. Якщо вас не шокує кількість нових випадків захворівших на коронавірусну хворобу і ви продовжуєте нехтувати правилами протиепідемічної безпеки, то я можу вас запевнити, що велика кількість тих людей, які сьогодні з’явилися у нашій статистиці, теж ще вчора говорили, що коронавірусу не існує», - сказав Степанов.

    Він зазначив, що коронавірус набирає обертів, тому українцям потрібно дотримуватись правил нової реальності, які встановлені у країні.

    Як вже відомо, всього в Україні зафіксовано 250 538 випадків коронавірусної хвороби Covid-19: нових випадків за добу - 5804, одужало — 110 тис. 650 осіб (+2417 за добу), померло через наслідки хвороби — 4779 осіб (+89 за добу), загалом проведено 2 522 360 тестувань методом ПЛР.

    Загалом випадки виявлено:

    • Вінницька область — 7 331 випадок;
    • Волинська область — 9 373 випадки;
    • Дніпропетровська область — 8 301 випадок;
    • Донецька область — 5 372 випадки;
    • Житомирська область — 7 718 випадків;
    • Закарпатська область — 10 629 випадків;
    • Запорізька область — 5 172 випадки;
    • Івано-Франківська область — 14 835 випадків;
    • Кіровоградська область — 1 262 випадки;
    • м. Київ — 26 463 випадки;
    • Київська область — 10 689 випадків;
    • Львівська область — 22 172 випадки;
    • Луганська область — 1 613 випадків;
    • Миколаївська область — 4 293 випадки;
    • Одеська область — 16 107 випадків;
    • Полтавська область — 3 921 випадок;
    • Рівненська область — 13 981 випадок;
    • Сумська область — 6 404 випадки;
    • Тернопільська область — 15 284 випадки;
    • Харківська область — 23 342 випадки;
    • Херсонська область — 1 714 випадків;
    • Хмельницька область — 8 062 випадки;
    • Чернівецька область — 15 939 випадків;
    • Черкаська область — 5 349 випадків;
    • Чернігівська область — 5 212 випадків.

    Вказується, що дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

    Наразі в Україні розглядається можливість запровадження карантину вихідного дня.

    Сьогодні 9 жовтня Шмигаль планує зібрати міністрів та голів ОДА на нараду через сплеск коронавірусу.

    Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Україні доведеться повернутися до жорсткого карантину, коли закінчаться ліжка в лікарнях.

    Разом з тим МОЗ розпочав підготовку тимчасових госпіталів для хворих на Covid-19.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      250538
    • Хворіють
      135109
    • Одужали
      110650
    • Померли
      4779

    За минулу добу, 8 жовтня, у Києві коронавірус виявлено у 567 осіб. Це на 145 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 7 жовтня було 422 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 26463 випадки захворювання на Covid-19.

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