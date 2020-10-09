Covid-19: найбільше нових хворих виявлено на Харківщині та у Києві



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Коронавірус в Україні набирає обертів Фото: delo.ua

МОЗ назвав регіони з найбільшим добовим приростом хворих на коронавірус

Найбільша кількість випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19 за минулу добу зареєстрована у Харківській, Одеській, Дніпропетровській та Сумській областях, а також у місті Києві. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків (коронавірусної хвороби Covid-19 - ред.) зареєстрована: у Харківській області - 630 (Харків - 475), у місті Києві - 567, в Одеській області - 403 (Одеса - 215), у Сумській області - 330, у Дніпропетровській області - 307. Якщо вас не шокує кількість нових випадків захворівших на коронавірусну хворобу і ви продовжуєте нехтувати правилами протиепідемічної безпеки, то я можу вас запевнити, що велика кількість тих людей, які сьогодні з’явилися у нашій статистиці, теж ще вчора говорили, що коронавірусу не існує», - сказав Степанов.

Він зазначив, що коронавірус набирає обертів, тому українцям потрібно дотримуватись правил нової реальності, які встановлені у країні.

Як вже відомо, всього в Україні зафіксовано 250 538 випадків коронавірусної хвороби Covid-19: нових випадків за добу - 5804, одужало — 110 тис. 650 осіб (+2417 за добу), померло через наслідки хвороби — 4779 осіб (+89 за добу), загалом проведено 2 522 360 тестувань методом ПЛР.

Загалом випадки виявлено:

Вінницька область — 7 331 випадок;

Волинська область — 9 373 випадки;

Дніпропетровська область — 8 301 випадок;

Донецька область — 5 372 випадки;

Житомирська область — 7 718 випадків;

Закарпатська область — 10 629 випадків;

Запорізька область — 5 172 випадки;

Івано-Франківська область — 14 835 випадків;

Кіровоградська область — 1 262 випадки;

м. Київ — 26 463 випадки;

Київська область — 10 689 випадків;

Львівська область — 22 172 випадки;

Луганська область — 1 613 випадків;

Миколаївська область — 4 293 випадки;

Одеська область — 16 107 випадків;

Полтавська область — 3 921 випадок;

Рівненська область — 13 981 випадок;

Сумська область — 6 404 випадки;

Тернопільська область — 15 284 випадки;

Харківська область — 23 342 випадки;

Херсонська область — 1 714 випадків;

Хмельницька область — 8 062 випадки;

Чернівецька область — 15 939 випадків;

Черкаська область — 5 349 випадків;

Чернігівська область — 5 212 випадків.

Вказується, що дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Наразі в Україні розглядається можливість запровадження карантину вихідного дня.

Сьогодні 9 жовтня Шмигаль планує зібрати міністрів та голів ОДА на нараду через сплеск коронавірусу.

Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Україні доведеться повернутися до жорсткого карантину, коли закінчаться ліжка в лікарнях.

Разом з тим МОЗ розпочав підготовку тимчасових госпіталів для хворих на Covid-19.

Коронавірус в Україні

Всього 250538

Хворіють 135109

Одужали 110650

Померли 4779

Копіювати код для вставки

За минулу добу, 8 жовтня, у Києві коронавірус виявлено у 567 осіб. Це на 145 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 7 жовтня було 422 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 26463 випадки захворювання на Covid-19.

Читайте також: