У Миколаєві затримали військових, які продавали зброю
СБУ вилучила бойовий арсенал та обладнання для переробки зброї
Співробітники Служби безпеки України викрили та припинили в Миколаєві незаконну діяльність із переробки, зберігання та збуту вогнепальної зброї і засобів ураження.
Про це повідомили в пресслужбі СБУ.
Під час слідства було встановлено, що нелегальне виготовлення та продаж організували двоє військовослужбовців Збройних сил України, звільнених у запас.
«У майстерні, обладнаній за місцем проживання одного з них, зловмисники переробляли травматичну зброю і доводили її до бойового стану для подальшого збуту», - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що під час обшуків за місцем проживання зловмисників і в місцях зберігання зброї правоохоронці виявили значний арсенал:
- шість тротилових шашок загальною вагою 1,6 кг;
- три ручні гранати Ф-1;
- сім пістолетів;
- сім електродетонаторів;
- велику кількість патронів різного калібру;
- кошти для кустарної переробки зброї.
Вилучені засоби ураження передали для проведення балістичної та вибухотехнічної експертиз. Зараз головний підозрюваний затриманий у відповідності зі ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.
В рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, вирішується питання про повідомлення про підозру.
Підозрюваним загрожує до п'яти років позбавлення волі.