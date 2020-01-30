У Миколаєві затримали військових, які продавали зброю



Розсилка ВІДПРАВИТИ

СБУ вилучила бойовий арсенал та обладнання для переробки зброї

Співробітники Служби безпеки України викрили та припинили в Миколаєві незаконну діяльність із переробки, зберігання та збуту вогнепальної зброї і засобів ураження.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Під час слідства було встановлено, що нелегальне виготовлення та продаж організували двоє військовослужбовців Збройних сил України, звільнених у запас.

«У майстерні, обладнаній за місцем проживання одного з них, зловмисники переробляли травматичну зброю і доводили її до бойового стану для подальшого збуту», - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що під час обшуків за місцем проживання зловмисників і в місцях зберігання зброї правоохоронці виявили значний арсенал:

шість тротилових шашок загальною вагою 1,6 кг;

три ручні гранати Ф-1;

сім пістолетів;

сім електродетонаторів;

велику кількість патронів різного калібру;

кошти для кустарної переробки зброї.

Вилучені засоби ураження передали для проведення балістичної та вибухотехнічної експертиз. Зараз головний підозрюваний затриманий у відповідності зі ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

В рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, вирішується питання про повідомлення про підозру.

Підозрюваним загрожує до п'яти років позбавлення волі.