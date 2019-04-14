У Миколаївській області вбито пенсіонерку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тіло 68-річної жінки виявили на подвір'ї будинку, в якому вона мешкала

В одному з сіл Миколаївської області на подвір’ї власного будинку вбито пенсіонерку, повідомили у правоохоронних органах.

Тіло 68-річної жінки виявили на подвір'ї будинку, в якому вона мешкала. На тілі жінки виявлені сліди насильницької смерті: різана рана на потилиці та переломи кісток черепа.

Наразі не відомо, чи зникли з помешкання цінності.

Розпочато досудове розслідування за ст. 115 КК України (умисне вбивство).