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    У Миколаївській області вбито пенсіонерку

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    У Миколаївській області вбито пенсіонерку

    Тіло 68-річної жінки виявили на подвір'ї будинку, в якому вона мешкала

    В одному з сіл Миколаївської області на подвір’ї власного будинку вбито пенсіонерку, повідомили у правоохоронних органах.

    Тіло 68-річної жінки виявили на подвір'ї будинку, в якому вона мешкала. На тілі жінки виявлені сліди насильницької смерті: різана рана на потилиці та переломи кісток черепа.

    Наразі не відомо, чи зникли з помешкання цінності.

    Розпочато досудове розслідування за ст. 115 КК України (умисне вбивство).

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