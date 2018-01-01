У мінфіні США підтвердили введення санкцій за «кремлівським списком»

За публікацією «кремлівського списку» підуть санкційні заходи

Глава відділу зі зв'язків з громадськістю міністерства фінансів США Тоні Сайег дав пояснення словам міністра фінансів США Стіва Мнучіна, в якому підтвердив, що за публікацією «кремлівського списку» підуть санкційні заходи. Про це повідомило в четвер агентство Bloomberg. «Міністерство фінансів ясно дало зрозуміти, що ми



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За публікацією «кремлівського списку» підуть санкційні заходи

Глава відділу зі зв'язків з громадськістю міністерства фінансів США Тоні Сайег дав пояснення словам міністра фінансів США Стіва Мнучіна, в якому підтвердив, що за публікацією «кремлівського списку» підуть санкційні заходи. Про це повідомило в четвер агентство Bloomberg.

«Міністерство фінансів ясно дало зрозуміти, що ми націлені на протистояння дестабілізуючим діям Росії. Мінфін доповнив доповідь секретним додатком для того, щоб виключити виведення активів згаданих там осіб і організацій, а також не допустити розкриття секретної інформації», - наводить агентство слова Сайега.

Нагадаємо, 30 січня Мінфін США опублікував список з 114 чиновників і 96 олігархів в рамках закону про антиросійські санкції. До переліку увійшли співробітники адміністрації президента РФ, члени уряду, глави відомств і держкомпаній, а також всі росіяни, фінансові статки яких перевищують мільярд доларів.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія поки що утримається від кроків у відповідь на публікацію «кремлівської доповіді» США.

Після того, Порошенко заявив, що Україна розраховує на відповідні рішення і з боку європейських партнерів. Також повідомлялося, що Європейський союз проаналізував «кремлівську доповідь» США, але поки не планує складати такий самий список.

Пізніше, Міністр фінансів США Стівен Мнучин повідомив, що на основі «кремлівської доповіді» будуть введені нові санкції проти Росії.

Міністерство фінансів США визнало, що вони використали рейтинг 200 найзаможніших російських бізнесменів за версією журналу Forbes для незасекреченої частини «кремлівської доповіді».

Співавтор доповіді Андерс Ослунд заявив, що «кремлівський список» підмінили в останній момент.