ЄС оцінив «кремлівську доповідь» США

У ЄС відмітили, що «кремлівський списокк» США - це не санкції

Європейський Союз проаналізував «кремлівську доповідь» США, але поки не планує складати такий самий список. Про це повідомляє видання «Інтерфакс-Україна» з посиланням на одного з офіційних представників ЄС. «Ми приймаємо до відома опубліковану вчора міністерством фінансів США доповідь. Я пропоную вам звернутися до



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У ЄС відмітили, що «кремлівський списокк» США - це не санкції

Європейський Союз проаналізував «кремлівську доповідь» США, але поки не планує складати такий самий список. Про це повідомляє видання «Інтерфакс-Україна» з посиланням на одного з офіційних представників ЄС.

«Ми приймаємо до відома опубліковану вчора міністерством фінансів США доповідь. Я пропоную вам звернутися до цієї доповіді, в якій чітко вказується, що не йдеться про список санкцій», - заявив співрозмовник агентства, коментуючу появу «кремлівського списку».

«При цьому зазначу, що всі обмежувальні заходи ЄС постійно аналізують. Будь-які рішення про продовження, поправки або зняття санкцій може ухвалюватиме Рада ЄС за одностайного голосування всіх 28 членів Європейського союзу», - додав він.

Нагадаємо, 30 січня Мінфін США опублікував список з 114 чиновників і 96 олігархів в рамках закону про антиросійські санкції. До переліку увійшли співробітники адміністрації президента РФ, члени уряду, глави відомств і держкомпаній, а також всі росіяни, фінансові статки яких перевищують мільярд доларів.

Пізніше, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков назвавбезпрецедентною публікацію Мінфіном США списку наближених до президента Володимира Путіна.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія поки що утримається від кроків у відповідь на публікацію «кремлівської доповіді» США.

Після того, Порошенко заявив, що Україна розраховує на відповідні рішення і з боку європейських партнерів.