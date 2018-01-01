США візьмуть «кремлівську доповідь» за основу для антиросійських санкцій

Питання санкції розкрите у секретній версії «доповіді»

Міністр фінансів США Стівен Мнучин повідомив, що на основі «кремлівської доповіді» будуть введені нові санкції проти Росії. Про це він заявив під час зустрічі з членами банківського комітету Сенату, повідомляє коресподент CNBC Кайла Тауше у своєму Twitter. На зустрічі сенатор Роберт Менендес поставив Мнучину питання про відсутність



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Питання санкції розкрите у секретній версії «доповіді»

Міністр фінансів США Стівен Мнучин повідомив, що на основі «кремлівської доповіді» будуть введені нові санкції проти Росії.

Про це він заявив під час зустрічі з членами банківського комітету Сенату, повідомляє коресподент CNBC Кайла Тауше у своєму Twitter.

На зустрічі сенатор Роберт Менендес поставив Мнучину питання про відсутність санкцій у «кремлівській доповіді».

«Я думаю, ви не читали секретну версію. Там будуть санкції, які виходять з цього звіту», - відповів міністр.

NEW: Sec. Mnuchin defiant as @SenSherrodBrown and @SenatorMenendez blast Treasury for Kremlin billionaires list w/ no new sanctions.



"I assume you haven't read the classified version," Mnuchin tells Menendez. "There WILL be sanctions that come out of this report." — Kayla Tausche (@kaylatausche) 30 січня 2018 р.

Нагадаємо, 30 січня Мінфін США опублікував список з 114 чиновників і 96 олігархів в рамках закону про антиросійські санкції. До переліку увійшли співробітники адміністрації президента РФ, члени уряду, глави відомств і держкомпаній, а також всі росіяни, фінансові статки яких перевищують мільярд доларів.

Пізніше, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав безпрецедентною публікацію Мінфіном США списку наближених до президента Володимира Путіна.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія поки що утримається від кроків у відповідь на публікацію «кремлівської доповіді» США.

Після того, Порошенко заявив, що Україна розраховує на відповідні рішення і з боку європейських партнерів. Також повідомлялося, що Європейський Союз проаналізував «кремлівську доповідь» США, але поки не планує складати такий самий список.