США візьмуть «кремлівську доповідь» за основу для антиросійських санкцій

Питання санкції розкрите у секретній версії «доповіді»

Міністр фінансів США Стівен Мнучин повідомив, що на основі «кремлівської доповіді» будуть введені нові санкції проти Росії.

Про це він заявив під час зустрічі з членами банківського комітету Сенату, повідомляє коресподент CNBC Кайла Тауше у своєму Twitter.

На зустрічі сенатор Роберт Менендес поставив Мнучину питання про відсутність санкцій у «кремлівській доповіді».

«Я думаю, ви не читали секретну версію. Там будуть санкції, які виходять з цього звіту», - відповів міністр.

NEW: Sec. Mnuchin defiant as @SenSherrodBrown and @SenatorMenendez blast Treasury for Kremlin billionaires list w/ no new sanctions.



"I assume you haven't read the classified version," Mnuchin tells Menendez. "There WILL be sanctions that come out of this report."