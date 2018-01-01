США візьмуть «кремлівську доповідь» за основу для антиросійських санкцій
- Сьогодні, 19:18
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Питання санкції розкрите у секретній версії «доповіді»
Міністр фінансів США Стівен Мнучин повідомив, що на основі «кремлівської доповіді» будуть введені нові санкції проти Росії.
Про це він заявив під час зустрічі з членами банківського комітету Сенату, повідомляє коресподент CNBC Кайла Тауше у своєму Twitter.
На зустрічі сенатор Роберт Менендес поставив Мнучину питання про відсутність санкцій у «кремлівській доповіді».
«Я думаю, ви не читали секретну версію. Там будуть санкції, які виходять з цього звіту», - відповів міністр.
NEW: Sec. Mnuchin defiant as @SenSherrodBrown and @SenatorMenendez blast Treasury for Kremlin billionaires list w/ no new sanctions.— Kayla Tausche (@kaylatausche) 30 січня 2018 р.
"I assume you haven't read the classified version," Mnuchin tells Menendez. "There WILL be sanctions that come out of this report."
Нагадаємо, 30 січня Мінфін США опублікував список з 114 чиновників і 96 олігархів в рамках закону про антиросійські санкції. До переліку увійшли співробітники адміністрації президента РФ, члени уряду, глави відомств і держкомпаній, а також всі росіяни, фінансові статки яких перевищують мільярд доларів.
Пізніше, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав безпрецедентною публікацію Мінфіном США списку наближених до президента Володимира Путіна.
Президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія поки що утримається від кроків у відповідь на публікацію «кремлівської доповіді» США.
Після того, Порошенко заявив, що Україна розраховує на відповідні рішення і з боку європейських партнерів. Також повідомлялося, що Європейський Союз проаналізував «кремлівську доповідь» США, але поки не планує складати такий самий список.