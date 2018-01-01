Cпівавтор «кремлівської доповіді» заявив про «підміну» списку

У первинному варіанті «кремлівська доповідь» повинна була назвати підприємців і олігархів, які заробили свої статки за допомогою контактів з Кремлем

Економіст, що спеціалізується на країнах Східної Європи, експерт Атлантичної ради Андерс Ослунд заявив, що «кремлівську доповідь» підмінили в останній момент. Відповідну заяву опубліковано на сайті ради. Як пише Ослунд, в первинному варіанті «кремлівська доповідь» повинна була назвати підприємців і олігархів, які заробили



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«Кремлівську доповідь» підмінили в останній момент

У первинному варіанті «кремлівська доповідь» повинна була назвати підприємців і олігархів, які заробили свої статки за допомогою контактів з Кремлем

Економіст, що спеціалізується на країнах Східної Європи, експерт Атлантичної ради Андерс Ослунд заявив, що «кремлівську доповідь» підмінили в останній момент. Відповідну заяву опубліковано на сайті ради.

Як пише Ослунд, в первинному варіанті «кремлівська доповідь» повинна була назвати підприємців і олігархів, які заробили свої статки незаконно - за допомогою контактів з Кремлем. Однак в останню хвилину якийсь високопоставлений чоловік, - хто, зараз невідомо, - відкинув всю роботу експертів і замість цього записав імена вищих посадових осіб з адміністрації президента й уряду Росії і 96 російських мільярдерів зі списку Forbes, зазначив Ослунд. Про це повідомляє Радио Свобода.

«Зробивши це, високопоставлений чиновник виставив на посміховисько урядових експертів, які підготували іншу доповідь, зробив ухвалений влітку новий закон про санкції неефективним і перетворив на глузування санкції проти Росії в цілому... Якщо ці витяги з телефонної книги Кремля матимуть якісь наслідки, це об'єднає російську еліту позаду Путіна, тоді як автори закону прагнули розділити її і запропонувати впливовим росіянам можливість жити безпечно на Заході. Багато бізнесменів зі списку «Форбс» - громадяни інших країн і живуть за межами Росії роками. У влади США немає ніяких доказів, що ці люди зробили будь-які правопорушення. Головний переможець від нового списку - президент Росії», - заявив Ослунд.

Раніше міністерство фінансів США визнало, що вони використали рейтинг 200 найзаможніших російських бізнесменів за версією журналу Forbes для незасекреченої частини «кремлівської доповіді».

Нагадаємо, 30 січня Мінфін США опублікував список з 114 чиновників і 96 олігархів в рамках закону про антиросійські санкції. До переліку увійшли співробітники адміністрації президента РФ, члени уряду, глави відомств і держкомпаній, а також всі росіяни, фінансові статки яких перевищують мільярд доларів.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія поки що утримається від кроків у відповідь на публікацію «кремлівської доповіді» США.

Після того, Порошенко заявив, що Україна розраховує на відповідні рішення і з боку європейських партнерів. Також повідомлялося, що Європейський союз проаналізував «кремлівську доповідь» США, але поки не планує складати такий самий список.

Пізніше, Міністр фінансів США Стівен Мнучин повідомив, що на основі «кремлівської доповіді» будуть введені нові санкції проти Росії.