Російський Forbes допоміг американцям скласти «кремлівську доповідь»
- Сьогодні, 20:53
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«Елітний список» став санкційним
Міністерство фінансів США визнало, що вони використали рейтинг 200 найзаможніших російських бізнесменів за версією журналу Forbes для незасекреченої частини «кремлівської доповіді».
Таку інформацію підтвердив представник відомства виданню BuzzFeed News.
«Імена та активи олігархів у незасекреченій частині доповіді були відібрані на основі об'єктивних критеріїв із загальнодоступних джерел», - розповів представник Мінфіну США на умовах анонімності.
За інформацією інших ЗМІ, американці урядовці використали список через відсутність чіткого пояснення слова «олігарх».
Нагадаємо, 30 січня Мінфін США опублікував список з 114 чиновників і 96 олігархів в рамках закону про антиросійські санкції. До переліку увійшли співробітники адміністрації президента РФ, члени уряду, глави відомств і держкомпаній, а також всі росіяни, фінансові статки яких перевищують мільярд доларів.
Президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія поки що утримається від кроків у відповідь на публікацію «кремлівської доповіді» США.
Після того, Порошенко заявив, що Україна розраховує на відповідні рішення і з боку європейських партнерів. Також повідомлялося, що Європейський Союзпроаналізував «кремлівську доповідь» США, але поки не планує складати такий самий список.
Пізніше, Міністр фінансів США Стівен Мнучин повідомив, що на основі «кремлівської доповіді» будуть введені нові санкції проти Росії.