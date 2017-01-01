У Міноборони розповіли про ситуацію в зоні АТО

За добу зафіксовано 27 порушень режиму припинення вогню з боку бойовиків

В зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі за минулу добу, 6 грудня 2017 року, в результаті бойових дій загиблих і поранених серед українських військовослужбовців немає. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник. «За минулу добу в районі проведення антитерористичної



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Бійці АТО на Донбасі

За добу зафіксовано 27 порушень режиму припинення вогню з боку бойовиків

В зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі за минулу добу, 6 грудня 2017 року, в результаті бойових дій загиблих і поранених серед українських військовослужбовців немає. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

«За минулу добу в районі проведення антитерористичної операції жоден український військовий не загинув і не був поранений», - повідомив Мотузяник.

Відзначимо, за добу зафіксовано 27 порушень режиму припинення вогню з боку бойовиків.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко сказав, що в ході конфлікту на Донбасі загинуло 2 тисячі 750 українських військових.

«Понад 2750 українських вояків, в тому числі майже 2400 зі складу Збройних Сил України віддали своє життя за те, щоб Україна була збережена. За кожен клаптик рідної землі», - повідомив глава держави.