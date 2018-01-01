У Мін'юсті не бачать перешкод для процесу екстрадиції Саакашвілі в Грузію

Спікер парламенту Грузії заявив, що на Саакашвілі в разі екстрадиції з Києва до Тбілісі чекає арешт

Міністр юстиції Павло Петренко заявив, що наразі немає перешкод для продовження процедури екстрадиції екс-президента Грузії та колишнього очільника Одеської ОДА Михайла Саакашвілі до Грузії. [READ_MORE] «Зараз немає ніяких юридичних перешкод щодо продовження процесу екстрадиції, екстрадиційної перевірки за запитом грузинської сторони,



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Фото: AFP Михайло Саакашвілі

Спікер парламенту Грузії заявив, що на Саакашвілі в разі екстрадиції з Києва до Тбілісі чекає арешт

Міністр юстиції Павло Петренко заявив, що наразі немає перешкод для продовження процедури екстрадиції екс-президента Грузії та колишнього очільника Одеської ОДА Михайла Саакашвілі до Грузії.

«Зараз немає ніяких юридичних перешкод щодо продовження процесу екстрадиції, екстрадиційної перевірки за запитом грузинської сторони, який надійшов до Міністерства юстиції України, в ГПУ. Тому ми зі свого боку будемо діяти виключно в рамках чинного законодавства і міжнародних норм. Чекаємо від органів прокуратури завершення екстрадиційної перевірки, щоб приймати остаточне рішення за даним запитом на екстрадицію цієї особи», - сказав він.

У той же час голова парламенту Грузії Іраклій Кобахідзе, який перебуває з візитом у США, заявив, що на Саакашвілі в разі екстрадиції з Києва в Тбілісі чекає арешт.

«Що стосується екстрадиції Михайла Саакашвілі, в Грузії його чекає арешт. У нас у нього слабка політична підтримка. З політичної точки зору нас не цікавить, де буде Саакашвілі, в Грузії чи Україні. У нашій країні відбувся судовий процес проти нього, є судове рішення, яке передбачає арешт Саакашвілі при появі на території Грузії», - сказав він.

Нагадаємо, у вівторок Окружний адмінсуд Києва не задовольнив скаргу Саакашвілі на рішення Міграційної служби про відмову в оформленні документів щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.

Напередодні Саакашвілі програв апеляцію про отримання статусу біженця.

Крім того у ніч проти 6 лютого закінчився термін дії запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту і обмеження на виїзд із Києва, який був обраний для Саакашвілі.

Михайла Саакашвілі підозрюють у сприянні учасникам злочинних організацій та приховуванні їх злочинної діяльності. Крім того, за даними слідства, його діяльність фінансувала оточення колишнього президента України Віктора Януковича.

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Джерело: 112 Україна