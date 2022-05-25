У міській лікарні Рівного обладнали комфортне бомбосховище з операційною

В укритті розмістили 42 ліжка для поранених та зробили окрему операційну

У Рівненській міській лікарні зробили комфортне та багатофункціональне бомбосховище, де під час повітряних загроз можуть перебувати в укритті понад 300 людей.

Про це, відвідавши його, розповів у Telegram голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

«Ось так має виглядати бомбосховище», – прокоментував він те, що побачив.

У бомбосховищі розмістили 42 ліжка для поранених та зробили окрему операційну, де можна проводити хірургічні втручання навіть під час повітряної тривоги. Воно практично повністю забезпечено автономним функціонуванням.

Коваль також нагадав, що раніше видав наказ начальника ОВА якнайшвидше привести до ладу всі укриття в області.

Нагадаємо, нещодавно заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко повідомляв, що у Чернігові розпочався ремонт обласної лікарні та центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, які постраждали через активні бойові дії.