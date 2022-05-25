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    У міській лікарні Рівного обладнали комфортне бомбосховище з операційною

    Сховище практично повністю забезпечено автономним функціонуванням - У міській лікарні Рівного обладнали комфортне бомбосховище з операційною

    Сховище практично повністю забезпечено автономним функціонуванням

    фото: Рівненська ОВА

    В укритті розмістили 42 ліжка для поранених та зробили окрему операційну

    У Рівненській міській лікарні зробили комфортне та багатофункціональне бомбосховище, де під час повітряних загроз можуть перебувати в укритті понад 300 людей.

    Про це, відвідавши його, розповів у Telegram голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

    «Ось так має виглядати бомбосховище», – прокоментував він те, що побачив.

    У бомбосховищі розмістили 42 ліжка для поранених та зробили окрему операційну, де можна проводити хірургічні втручання навіть під час повітряної тривоги. Воно практично повністю забезпечено автономним функціонуванням.

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    У міській лікарні Рівного обладнали комфортне бомбосховище з операційною
    У міській лікарні Рівного обладнали комфортне бомбосховище з операційною
    У міській лікарні Рівного обладнали комфортне бомбосховище з операційною
    фото: Рівненська ОВА

    Коваль також нагадав, що раніше видав наказ начальника ОВА якнайшвидше привести до ладу всі укриття в області.

    Нагадаємо, нещодавно заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко повідомляв, що у Чернігові розпочався ремонт обласної лікарні та центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, які постраждали через активні бойові дії.

    Теги: росія окупанти війна ремонт лікарня укриття Україна Рівненщина Кирило Тимошенко окупація #stoprussia
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    У міській лікарні Рівного обладнали комфортне бомбосховище з операційною