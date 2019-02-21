У Молдові лідери опозиції заявили про отруєння ртуттю



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Майя Санду та Андрей Нестасе - лідери опозиційних партій у Молдові

Настасе вважає, що вони з Санду є метою атак з боку чинного уряду, який, на його думку, хоче, аби вони загинули

Лідери опозиції Молдови, представники правого блоку ACUM («Зараз») Майя Санду та Андрей Нестасе заявили про те, що їх намагались отруїти ртуттю напередодні парламентських виборів.

Підвищений рівень важких металів у крові обох політиків підтвердив медичний аналіз.

Санду, лідерка партії «Дія і солідарність» (PAS) та Нестасе, лідер «Платформи Гідності і правди» (DA) звинувачують в їхньому ймовірному отруєнні своїх опонентів на виборах, які відбудуться в неділю, 24 лютого.

Андрей Настасе вважає, що вони з Санду є метою атак з боку чинного уряду, який, на його думку, хоче, аби вони загинули.

«Нещодавні тести показали підвищення (рівня важких металів), і лікарі, з якими ми спілкувалися щодо цього, запевняють, що це накопичення не можна пояснити природнім шляхом, тобто без якогось втручання ззовні. Є підозри, до яких варто ставитися серйозно в контексті імовірних нападів, і йдеться зокрема про відношення уряду до тих, хто ставить під загрозу його правління у майбутньому» — заявила Майя Санду.

У правлячій демократичній партії Молдови такі звинувачення відкидають.

Парламентські вибори у Молдові — десяті в історії країни — заплановані на 24 лютого. Обиратимуть 101 депутата за новою змішаною системою, яку запровадили у 2017 році. За даними соцопитувань, більшість мешканців Молдови підтримують Партію соціалістів Республіки Молдова (28,9%), а також Демократичну партію (16,8%) та партію «Дія і солідарність» (9,8%).