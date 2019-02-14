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    Технології

    Facebook вилучила десятки акаунтів перед виборами в Молдові

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    Facebook вилучила десятки акаунтів перед виборами в Молдові

    Соцмережа виділила 168 облікових записів, 28 сторінок і вісім облікових записів Instagram зі своїх медіа-платформ

    Соціальна мережа Facebook повідомила, що вилучила 168 облікових записів, 28 сторінок і вісім облікових записів Instagram зі своїх медіа-платформ.

    Як ідеться в повідомленні, ці акаунти і сторінки були «залучені до скоординованої неавтентичної поведінки, спрямованої на людей у Молдові» перед парламентськими виборами 24 лютого.

    «Хоча люди, які стоять за цією діяльністю, намагалися приховати свою ідентичність, наш аналіз виявив, що частина цієї діяльності пов'язана зі співробітниками уряду Молдови», – заявив керівник відділу кібербезпеки Facebook Натаніел Ґлейхер 14 лютого.

    «Враховуючи майбутні вибори в Молдові, ми хотіли дати людям інформацію про дії, які ми зробили, і факти, які ми знаємо сьогодні», – додав він.

    За словами Ґлейхера, адміністратори сторінок і власники облікових записів публікували записи про місцеві новини і політичні питання, зокрема, включаючи теми російської або англійської мови навчання чи «возз'єднання з Румунією».

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