Facebook вилучила десятки акаунтів перед виборами в Молдові



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Соцмережа виділила 168 облікових записів, 28 сторінок і вісім облікових записів Instagram зі своїх медіа-платформ

Соціальна мережа Facebook повідомила, що вилучила 168 облікових записів, 28 сторінок і вісім облікових записів Instagram зі своїх медіа-платформ.

Як ідеться в повідомленні, ці акаунти і сторінки були «залучені до скоординованої неавтентичної поведінки, спрямованої на людей у Молдові» перед парламентськими виборами 24 лютого.

«Хоча люди, які стоять за цією діяльністю, намагалися приховати свою ідентичність, наш аналіз виявив, що частина цієї діяльності пов'язана зі співробітниками уряду Молдови», – заявив керівник відділу кібербезпеки Facebook Натаніел Ґлейхер 14 лютого.

«Враховуючи майбутні вибори в Молдові, ми хотіли дати людям інформацію про дії, які ми зробили, і факти, які ми знаємо сьогодні», – додав він.

За словами Ґлейхера, адміністратори сторінок і власники облікових записів публікували записи про місцеві новини і політичні питання, зокрема, включаючи теми російської або англійської мови навчання чи «возз'єднання з Румунією».