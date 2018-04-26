У московському бізнес-центрі завалилися конструкції, є постраждалі

У діловому комплексі в центрі російської столиці сталося обвалення конструкцій, що призвело до травмування, як мінімум, двох осіб

У Москві в діловому центрі на Краснопресненській набережній сталося обвалення конструкцій, в результаті чого постраждали двоє людей. Про це з посиланням на джерела в МНС Росії повідомляє в четвер, 26 квітня, РБК. «На службу 101 надійшла інформація про обвалення конструкцій у будівлі за адресою: ЦАО, Краснопресненська набережна, буд. 6, ДЦ



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Будівля бізнес-центру Токо Тауер, де сталося обвалення конструкцій

У діловому комплексі в центрі російської столиці сталося обвалення конструкцій, що призвело до травмування, як мінімум, двох осіб

У Москві в діловому центрі на Краснопресненській набережній сталося обвалення конструкцій, в результаті чого постраждали двоє людей. Про це з посиланням на джерела в МНС Росії повідомляє в четвер, 26 квітня, РБК.

«На службу 101 надійшла інформація про обвалення конструкцій у будівлі за адресою: ЦАО, Краснопресненська набережна, буд. 6, ДЦ Капітал. Прибулі на місце передбачуваної НС співробітники МНС провели розвідку, в ході якої виявлено двоє потерпілих на восьмому поверсі, попередньо, працівники», - розповіло джерело.

В ГУ МНС у Москві повідомили, що допомога рятувальників в інциденті в офісному комплексі не знадобилася.

«Була заявка про інцидент з підвісною стелею. Співробітники виїхали на місце після повідомлення, допомога МНС не знадобилася», - пояснили в ГУ МНС Москви.

Відзначено, що за вказаною адресою розташований діловий центр Токо Тауер, збудований у 1996 році. Всього в будинку 18 поверхів.