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    У московському бізнес-центрі завалилися конструкції, є постраждалі

    У діловому комплексі в центрі російської столиці сталося обвалення конструкцій, що призвело до травмування, як мінімум, двох осіб
    У Москві в діловому центрі на Краснопресненській набережній сталося обвалення конструкцій, в результаті чого постраждали двоє людей. Про це з посиланням на джерела в МНС Росії повідомляє в четвер, 26 квітня, РБК. «На службу 101 надійшла інформація про обвалення конструкцій у будівлі за адресою: ЦАО, Краснопресненська набережна, буд. 6, ДЦ
    • 26 Квiтня, 20:33
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    <p>Будівля бізнес-центру Токо Тауер, де сталося обвалення конструкцій</p>

    Будівля бізнес-центру Токо Тауер, де сталося обвалення конструкцій

    У діловому комплексі в центрі російської столиці сталося обвалення конструкцій, що призвело до травмування, як мінімум, двох осіб

    У Москві в діловому центрі на Краснопресненській набережній сталося обвалення конструкцій, в результаті чого постраждали двоє людей. Про це з посиланням на джерела в МНС Росії повідомляє в четвер, 26 квітня, РБК.

    «На службу 101 надійшла інформація про обвалення конструкцій у будівлі за адресою: ЦАО, Краснопресненська набережна, буд. 6, ДЦ Капітал. Прибулі на місце передбачуваної НС співробітники МНС провели розвідку, в ході якої виявлено двоє потерпілих на восьмому поверсі, попередньо, працівники», - розповіло джерело.

    В ГУ МНС у Москві повідомили, що допомога рятувальників в інциденті в офісному комплексі не знадобилася.

    «Була заявка про інцидент з підвісною стелею. Співробітники виїхали на місце після повідомлення, допомога МНС не знадобилася», - пояснили в ГУ МНС Москви.

    Відзначено, що за вказаною адресою розташований діловий центр Токо Тауер, збудований у 1996 році. Всього в будинку 18 поверхів.

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