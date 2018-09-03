У московському метро невідомий застрелив поліцейського

Чоловік відкрив стрілянину після того, як поліцейський його затримав

У Москві на станції метро Курська невідомий чоловік убив поліцейського.

Про це повідомляє Інтерфакс.

Згідно з повідомленням, інцидент стався близько опівночі.

«На станції метро Курська невідомий чоловік з вогнепальної зброї заподіяв поранення співробітникові поліції, який від отриманих травм помер», - йдеться в повідомленні.

За інформацією місцевих ЗМІ, чоловік відкрив стрілянину після того, як поліцейський його затримав.

«Поліцейський 4-го відділу УВС на московському метрополітені Андрій Райський зупинив у вестибюлі метро «Курська» підозрілого чоловіка для перевірки документів ... Чоловік попросив дозволу сходити в туалет і замкнувся в ньому. Співробітник поліції вирішив перевірити, в чому справа ... Незабаром прибиральник почув постріл, заглянув в туалет і виявив правоохоронця з вогнепальним пораненням голови. Поліцейський помер на місці ... Нападник втік, ведуться його пошуки», - сказав співрозмовник агентству ТАСС.

У прес-службі Головного столичного управління МВС вже оприлюднили прикмети підозрюваного. За даними відомства, це чоловік кавказької або азіатської зовнішності.

«Розшукується чоловік 40-45 років, міцної статури, зріст 160-165 см. Підозрюваний одягнений в сіру куртку, сині джинси і сіру кепку», - цитує прес-службу МВС.

Джерело у відомстві також додав, що для якнайшвидшого розшуку зловмисника в Москві оголошений план «Сирена».