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    У Московському патріархаті назвали «вторгненням» призначення екзархів Варфоломія в Україні

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    Глава синодального відділу МП Володимир Легойда - У Московському патріархаті назвали «вторгненням» призначення екзархів Варфоломія в Україні
    Глава синодального відділу МП Володимир Легойда

    Рішення Варфоломія - «безпрецедентно грубе вторгнення на канонічну територію Московського патріархату», заявили в РПЦ

    Призначення константинопольським патріархом своїх екзархів в Україні є «грубим вторгненням на канонічну територію Московського патріархату».

    Про це у Facebook написав глава синодального відділу Московського патріархату із взаємин церкви з суспільством та ЗМІ Володимир Легойда.

    «Призначення Константинопольським патріархом своїх представників-єпископів в Україні – без погодження з патріархом московським і всієї Русі і блаженнішим митрополитом Київським і всієї України - є не що інше, як безпрецедентно грубе вторгнення на канонічну територію Московського патріархату», - заявив Легойда.

    Він пригрозив, що такі дії «не залишаться без відповіді».

    Раніше в п'ятницю стало відомо, що в рамках підготовки до надання автокефалії Православної церкви в Україні Вселенський патріархат призначив своїх екзархів у Києві.

    Як відомо, Вселенський патріарх Варфоломій під час переговорів з російським патріархом Кирилом повідомив, що рішення про українську автокефалію вже прийнято, і вже ведуться відповідні процеси.

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