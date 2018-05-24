У Москві чоловік взяв у заручники родину: одна людина загинула



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Між сусідами стався конфлікт на побутовому грунті

У квартирі на сході Москви чоловік узяв у заручники родину з трьох людей. Поліція затримала нападника. Один із заручників загинув.

Про це повідомляє «Интерфакс» з посиланням на поліцію.

За даними правоохоронців, нападник поранив себе ножем і його госпіталізували до лікарні.

«Жінка та дитина, які перебували у квартирі, не постраждали», — повідомили у поліції.

За попередніми даними, між сусідами стався конфлікт на побутовому грунті.

Зі свого боку обізнане джерело повідомило «Интерфакс», що причиною захоплення заручників могла бути суперечка через квартиру. Родич чоловіка, який захопив заручників, продав частину їх квартири іншій родині,« саме цю сім'ю і утримує зловмисник». «Интерфакс» наголосив, що не має офіційного підтвердження цієї інформації.