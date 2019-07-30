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    У Москві заарештували близько 40 осіб, затриманих на протестах

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    У Росії заарештували близько 40 осіб, затриманих на протестах в Москві - У Москві заарештували близько 40 осіб, затриманих на протестах
    У Росії заарештували близько 40 осіб, затриманих на протестах в Москві
    Фото: Даніїл Муляров

    Серед арештантів є депутати і кандидати в Мосміськдуму, суди тривають

    Російські суди вже виголосили рішення про арешти не менше 40 осіб, затриманих на акції в Москві напередодні виборів у Мосміськдуму.

    Про це передає сайт моніторингу політичних переслідувань «ОВД-Инфо».

    Акції з вимогою допустити до виборів у Мосміськдуму незалежних кандидатів тривають вже два тижні. У неділю, 28 липня, стало відомо про майже 1400 затриманих на мітингах, прошенших днем раніше. В понеділок почалися суди стосовно затриманих.

    Не менш 40 людей вже арештовано. Серед них кандидати в депутати Мосміськдуми Ілля Яшин, Іван Жданов, Костянтин Янкаускас, Олександр Соловйов, політик Володимир Мілов.

    Ще 79 осіб зобов'язали виплатити штрафи на загальну суму 1 339 000 рублів. За даними ОВД, кількість затриманих становить 1371 людина, що є найгіршим результатом протестної акції за останні сім років.

    Причиною мітингу став недопуск незалежних кандидатів до виборів. Виборчком визнав нібито недійсними підписи на підтримку цих кандидатів. Вибори повинні відбутися 8 вересня.

    Як повідомлялося, міністр МЗС України Павло Клімкін написав звернення до ПАРЄ через арешти у Москві.

    Також у Раді Європи виступили з критичними заявами щодо Росії після арештів у Москві.

    Нагадаємо, 27 липня близько десятка опозиційних і незалежних політиків, яких Московська міська виборча комісія не допустила до виборів у міську думу, збиралися провести масову зустріч з виборцями.

    Зробити це їм не вдалося: поліція спочатку затримала політиків, а потім почала жорстко затримувати всіх, хто прийшов на акцію.

    Раніше повідомлялося, що затримано більше тисячі осіб. Кількість затриманих у Москві стала рекордною за останні сім років.

    Міжнародна правозахисна організація Amnesty International звернулася до влади Росії з вимогою звільнити всіх затриманих на протестних акціях у Москві.

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