У Москві знайшли екс-соратника Путіна з простріленою головою

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Юрій Котлер

Котлер раніше входив до складу Вищої ради «Єдиної Росії»

Колишній член вищої ради «Єдиної Росії» Юрій Котлер знайдений мертвим в квартирі у центрі Москви. Про це ТАСС повідомило джерело в правоохоронних органах РФ.

«Юрій Котлер виявлений з вогнепальним пораненням в голову в квартирі на Великій Нікітській вулиці в Москві. За попередньою інформацією, чоловік покінчив життя самогубством», - сказало джерело.

Як повідомила старший помічник керівника Головного слідчого управління СК по Москві Юлія Іванова, слідство розглядає версію самогубства, як одну із основних.

«Однією з основних версій розглядається версія самогубства», - повідомила представник ГСУ. Вона не назвала прізвище загиблого.

Іванова також додала, що «на місце події прибули слідчі, проводиться огляд місця події».

50-річний Юрій Котлер закінчив міжнародне відділення факультету журналістики МДУ ім. Ломоносова, на початку 1990 років працював кореспондентом «РИА Новости», журналу Time і газети New York Times, в середині 1990 років був прес-секретарем федерального управління у справах про неспроможність і банкрутство при Держкоммайна РФ, потім прес-секретарем Федеральної комісії з ринку цінних паперів, в кінці 1990-х років керував прес-службою голови Ради Центру стратегічних розробок.

Юрій Котлер

У травні 2012 року був обраний до складу Вищої ради «Єдиної Росії», в 2013 році був старшим віце-президентом ВТБ. 19 лютого в числі інших був затверджений до складу Експертної ради «Єдиної Росії».