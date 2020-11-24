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    Українці застрягли в Єгипті через коронавірус

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    Туристи застрягли в Хургаді і змушені платити додаткові кошти за тести і проживання&nbsp; - Українці застрягли в Єгипті через коронавірус
    Туристи застрягли в Хургаді і змушені платити додаткові кошти за тести і проживання 

    Чоловік і жінка взяли на себе ризик поїхати до країни без попереднього тестування, тепер розплачуються через свою необачність

    Пара туристів з України вилетіла на відпочинок до єгипетської Хургади ще 7 листопада. Однак у чоловіка виявили коронавірус, тому вони не можуть повернутися додому.

    Тести на виявлення Covid-19 чоловік та дружина здали в аеропорту, коли прилетіли у країну. Про це повідомляє портал TourDom.

    За словами жінки Оксани, через два дні менеджер готелю, де зупинилася пара, повідомив про позитивний результат у чоловіка. Його відправили в окремий номер на карантин. Хоча жодних симптомів чоловік немає і досі.

    На 7 день українця звільнили з-під карантину і дозволили повноцінно відпочивати в очікуванні чергового тестування. Його призначили на 18 листопада.

    «Ми сподівалися, що це буде востаннє і ми спокійно полетимо додому. Однак за день до вильоту стало відомо, що й третій тест позитивний», – розповіла Оксана.

    Вона додала, що поінформували про це повідомленням, жодних документів як підтвердження не надіслали.

    У результаті з 21 листопада пара перебуває в готелі за власний кошт. Страховий поліс, який був, допоміг відшкодувати лише витрати на окремий номер під час карантину. Наступний тест пара має оплатити з власної кишені, а це 150 доларів.

    Українське посольство, за словами жінки, не може допомогти в цій ситуації. Мовляв, пара взяла на себе ризик поїхати до країни без попереднього тестування. Вплинути на ситуацію не можуть і туроператори.

    Оксана вважає, що, оприлюднюючи цю історію, вона допоможе іншим туристам не потрапити в таку ж ситуацію. Вона закликає робити тест перед вильотом і ретельно обирати страхування.

    Теги: Єгипет відпочинок українці посольство карантин жінка чоловік дружина страхування коронавірус
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