Президент Франції оголосив три етапи пом'якшення карантину

З 15 грудня локдаун у Франції скасовується, але залишається комендантська година

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про три етапи пом'якшення карантину.

Так, з 28 листопада дозволяється займатися на вулиці до трьох годин в день і в радіусі 20 кілометрів від місця проживання (зараз – годину в день і в кілометрі від будинку), відкриваються магазини товарів не першої необхідності, типу продажу одягу, взуття та іграшок. Також допускається проведення релігійних заходів у приміщеннях, але з кількістю учасників не більше 30 осіб.

З 15 грудня режим жорсткого карантину (локдаун) скасовується, але залишається комендантська година з 21:00 до 7:00 щодня. Дозволяється робота кінотеатрів і театрів.

З 20 січня планується відкриття барів, ресторанів і кафе для прийому клієнтів, відновлення очного навчання в університетах та повного наповнення класів у школах, а також відкриття тренажерних залів. Ця ситуація можлива при захворюваності на коронавірус не більше п’яти тисяч нових випадків на добу.

Також Макрон заявив, що в кінці грудня-початку січня планується розпочати вакцинацію від коронавірусу для найвразливіших верств населення. При цьому він підкреслив, що вакцинація не буде обов'язковою для всіх.

Як відомо, у країнах Європи відзначається зниження добових показників захворюваності на коронавірус.

Добові показники захворюваності продовжують падати у Франції після піку у 88 790 випадків, зафіксованого 7 листопада. У понеділок, 23 листопада, французькі органи охорони здоров'я відзвітували про 4 452 випадки за 24 години, тоді як у неділю показники склали 13 тис. 157. Захворюваність знижується кілька днів поспіль.

Нагадаємо, вчені розповіли, як перемогти пандемію коронавірусу за шість тижнів.