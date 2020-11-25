Папа Римський розкритикував «антимасочників»

Люди, які не хочуть носити маски, «живуть у своєму маленькому світі інтересів», наголосив понтифік

Папа Римський Франциск розкритикував людей, які відмовляються носити маски, а також виходять на акції протесту через карантинні обмеження в розпал пандемії коронавірусу.

Свою позицію він озвучив у новій книзі «Давайте мріяти: шлях до кращого майбутнього», пише CNN.

За словами понтифіка, так звані антимасочники «живуть у своєму маленькому світі інтересів» і навряд чи вийдуть протестувати проти «нетрів, де у дітей немає води й освіти», або проти «великих сум, спрямованих на торгівлю зброєю, за допомогою яких можна було б нагодувати все людство і дати освіту всім дітям».

«Деякі групи протестували, відмовляючись дотримуватися дистанції, виступаючи проти обмежень на поїздки – як ніби заходи, які уряди повинні вводити для блага свого народу, є свого роду політичним нападом на їхню незалежність або особисту свободу!», – заявив Папа.

Франциск високо оцінив план дій багатьох урядів у боротьбі з пандемією Covid-19, але разом із тим піддав критиці ті країни, які відмовилися визнати небезпеку коронавірусу.

До слова, ватага «антимасочників» у Маріуполі побила пасажира тролейбуса (відео).

Як відомо, в Україні з 14 листопада ввели «карантин вихідного дня», обмеження діятимуть на вихідних до кінця листопада. Запровадження карантину вихідного дня викликало обурення та протести підприємців, окремі компанії вже анонсували масові звільнення. Планувалося, що такий карантин повинен діяти в Україні щонайменше три вихідних поспіль.

Нагадаємо, що починаючи з 21 листопада, в Україні набув чинності закон про запровадження штрафів за перебування у транспорті та громадських спорудах без вдягнутих засобів індивідуального захисту.

До слова, зменшення кількості хворих можна зафіксувати через два тижні після «карантину вихідного дня», заявив Степанов.