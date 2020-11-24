Ватага «антимасочників» у Маріуполі побила пасажира тролейбуса (відео)

Четверо молодиків напали на хлопця у тролейбусі в Маріуполі через зауваження

Хлопець заступився за корндукторку, яку облаяла компанія молодиків без масок

У Маріуполі четверо молодиків побили 23-річного парубка, який заступився за кондуктора у тролейбусі. Подія сталася ще минулого тижня, наразі правоохоронці встановили особи порушників. Про це повідомляє пресслужба Центрального відділу поліції Донецької області.

Отже, за даними поліції подія сталася 20 листопада.

«До громадського транспорту увійшла компанія молодиків, двоє з яких перебували без захисних масок. Кондуктор зробила зауваження, однак натомість отримала у відповідь нецензурні висловлювання з боку компанії. За жінку заступився 23-річний пасажир. Четверо порушників накинулися на нього із кулаками та завдали тілесних ушкоджень. Особи підозрюваних встановлені, ними виявилися місцеві мешканці, віком від 18 до 19 років», — повідомили в поліції.

За даними пресслужби, поліцейські внесли цю подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередніми ознаками ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України (Умисне легке тілесне ушкодження). Триває досудове розслідування.

Напередодні у мережі з’явилось відео побиття у тролейбусі.

Окрім того, оприлюднено також відеозапис, де молодики вибачаються за свій вчинок, начебто «після виховної бесіди з активістами».

Нагадаємо, протягом минулих вихідних поліція винесла 1395 постанов про порушення правил щодо карантину, які передбачають штрафи за неносіння маски в громадських місцях. Відповідна стаття Кодексу України про адміністративні правопорушення набула чинності з 21 листопада.

Відповідно до закону, який 19 листопада підписав президент Володимир Зеленський, перебування в громадських закладах і транспорті без засобів особистого захисту тягне за собою адміністративну відповідальність — штраф у розмірі від 170 до 255 грн.

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