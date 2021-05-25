«Не наші методи». «Хамас» відхрестився від Лукашенка

У Білорусі стверджують, що повідомлення про нібито мінування літака Rayanair прийшло від бойовиків «Хамас»

Представник бойовиків вважає, що в Білорусі «демонізують їхню організацію»

Офіційний представник палестинського угруповання «Хамас» Фаузі Бархум заявив, що члени їхньої організації не мають ніякого стосунку до повідомлення про «замінування» літака Ryanair, на якому летів з Афін до Вільнюса колишній головний редактор Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич, передає Reuters.

«Це зовсім не наші методи. Якісь підозрілі сторони роблять це, щоби демонізувати «Хамас» і перешкодити світовим симпатіям до палестинського народу і його законному опору», – заявив Бархум.

Зазначимо, 24 травня Директор департаменту з авіації Міністерства транспорту й комунікації Білорусі Артем Сікорський заявив, що повідомлення про нібито мінування літака Rayanair прийшло від бойовиків «Хамас», які контролюють Сектор Ґаза.

Так, перед посадкою борту на пошту Національного аеропорту від угруповання нібито прийшов лист із наступним текстом: «Ми, солдати «Хамас», вимагаємо, щоб Ізраїль припинив вогонь у Секторі Ґаза, вимагаємо, щоби ЄС відмовився від підтримки Ізраїлю в цій війні. Відомо, що учасники Delphi Economic Forum повертаються додому рейсом Foxtrot Romeo 4978. У цей літак закладена бомба. Якщо ви не виконайте наші вимоги, бомба вибухне 23 травня над Вільнюсом».

Як відомо, 23 травня в аеропорту Мінська екстрено сів літак Ryanair через повідомлення про вибухівку на борту. Згодом стало відомо, що білоруські силовики затримали колишнього головного редактора Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, що перебував на його борту. Для того, щоб примусити літак сісти, в повітря були підняті винищувачі МіГ-29.

При цьому незадовго до вильоту Протасевич повідомив про стеження за ним у аеропорту Афін.

Ввечері 24 травня секретар РНБО заявив, що Україна повністю припиняє авіасполучення з Білоруссю.

Також Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) у четвер, 27 травня, збереться на засідання через інцидент з літаком авіакомпанії Ryanair в Білорусі. Засідання було скликане головою Ради ІКАО.