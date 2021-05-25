Байден назвав затримання Протасевича «ганебними нападками на інакомислення»

Арешт Протасевича Джо Байден назвав «ганебними нападками як на політичне інакомислення, так і на свободу преси»

США підтримують заклики до проведення міжнародного розслідування та введення нових санкцій проти режиму Лукашенка

Президент США Джо Байден заявив, що екстрена посадка літака Ryanair і затримання в Мінську опозиціонера Романа Протасевича є «прямою образою міжнародних норм».

«Примусове перенаправлення Білоруссю комерційного рейсу Ryanair, що летить між двома країнами-членами Європейського Союзу, а також подальша висилка та арешт Романа Протасевича, білоруського журналіста, що виїжджає за кордон, є прямим порушенням міжнародних норм», – цитує Байдена пресслужба Білого дому.

Президент США повідомив, що підтримує заклики до проведення міжнародного розслідування та введення нових санкцій проти режиму Олександра Лукашенка.

Арешт Протасевича Байден назвав «ганебними нападками як на політичне інакомислення, так і на свободу преси».

«Протягом кількох місяців білоруський народ домагався того, щоб його голос був почутий, вимагаючи демократії, поваги прав людини та збереження основних свобод. Я вітаю мужність і рішучість білорусів, які борються за основні права, в тому числі журналістів, таких як Роман Протасевич, і лідерів опозиції, таких як Світлана Тихановська та її чоловік Сергій Тихановський. США будуть і надалі підтримувати народ Білорусії в його боротьбі», – повідомив Байден.

Зазначимо, лідери ЄС ухвалили політичне рішення заборонити польоти літаків із країн Євросоюзу над Білоруссю й припинити авіасполучення білоруських авіакомпаній із територією ЄС.

Нагадаємо, у понеділок ввечері мати засновника порталу Nexta Романа Протасевича повідомила, що її син перебуває в одній з лікарень Мінська у критичному стані. Натомість у МВС стверджують, що Протасевич перебуває в СІЗО білоруської столиці. «Скарг на стан здоров'я від нього не надходило», – заявили силовики.

Як відомо, у неділю зранку стало відомо про те, що в аеропорту Мінська екстрено сів літак Ryanair через повідомлення про вибухівку на борту.

Згодом стало відомо, що білоруські силовики затримали колишнього головного редактора Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, що знаходився на його борту. Для того, щоб примусити літак сісти, в повітря були підняті винищувачі МіГ-29.

При цьому незадовго до вильоту Протасевич повідомив про стеження за ним у аеропорту Афін.

Ввечері 24 травня секретар РНБО заявив, що Україна повністю припиняє авіасполучення з Білоруссю.

Також Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) у четвер, 27 травня, збереться на засідання через інцидент з літаком авіакомпанії Ryanair в Білорусі. Засідання було скликане головою Ради ІКАО.