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    У МЗС пообіцяли «корекцію ставлення» до ПАРЄ через резолюцію про повернення РФ

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    Засідання Парламентської асамблеї Ради Європи у Страсбургу - У МЗС пообіцяли «корекцію ставлення» до ПАРЄ через резолюцію про повернення РФ
    Засідання Парламентської асамблеї Ради Європи у Страсбургу

    У ПАРЄ ухвалили проект резолюції, що ускладнює санкційну процедуру проти РФ

    Схвалення регламентним комітетом ПАРЄ проекту резолюції щодо зміни правил асамблеї та ймовірного повернення Росії не є архікритичним.

    Про це заявив заступник міністра закордонних справ Василь Боднар в інтерв’ю Українському радіо.

    «Ми були готові до цього рішення, оскільки під час голосування декілька тижнів тому ми голосували проти цього й закликали наших міжнародних партнерів, щоб притягти Росію до відповідальності за вчинені нею злочини. У даному разі голосування відбулося не так, як ми цього бажали», – заявив Боднар.

    За його словами, з українського боку, швидше за все, буде «корекція ставлення до цієї організації у більш функціональний спосіб». 

    Нагадаємо, голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв повідомив, що регламентний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи ухвалив проект резолюції, що ускладнює санкційну процедуру проти Російської Федерації. 

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