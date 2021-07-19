Кулеба назвав три безпекових питання, які Україна вирішує у Грузії

Українська делегація на чолі з президентом їде на лінію дотику між Грузією та її окупованою територією Абхазії

Українська делегація прибула в Грузію, де сьогодні збирається вирішити три безпекових питання. Про це написав у Facebook глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Він розповів, що 19 липня вдалося звільнити ув’язнених у Грузії українців Юрія Хомича і Володимира Дьяченка.

«Завдяки прямому залученню президента Володимира Зеленського і домовленостям між лідерами України та Грузії, сьогодні рано вранці Юрія Хомича і Володимира Дьяченка звільнили з-за ґрат і зняли з них судимість. Сьогодні все склалося якнайкраще. Хоча ще декілька днів тому впевненості у цьому не було. Обидва вже на волі у Батумі і перебувають під захистом наших дипломатів, які зараз оперативно вирішують всі організаційні деталі», – зазначив Кулеба.

Звільненні з ув'язнення українці. Фото: Dmytro Kuleba / Facebook

Він також назвав друге безпекове питання держави – це коли вона захищається від зовнішньої агресії і робить все, щоб повернути втрачене.

«Прямо зараз, одразу після приземлення в Батумі, українська делегація на чолі з президентом їде на лінію дотику між Грузією та її окупованою територією Абхазії. Це знак солідарності України з Грузією у боротьбі із зовнішньою російською агресією», – додав кулеба.

Третє питання – безпека регіону – це коли країни об’єднують свої зусилля.

«Про це сьогодні буде Батумська конференція, в якій візьме участь президент. Будемо говорити про безпеку у Чорноморському регіоні, нашу інтеграцію до ЄС, і також виведемо на новий рівень Асоційоване Тріо України, Грузії та Молдови, створене нещодавно у Києві главами МЗС цих країн», – резюмував глава МЗС України.

Як відомо, громадян України звинуватили у незаконному перетині грузинського державного кордону, внаслідок чого Юрія Хомича й Володимира Дьяченка було позбавлено волі строком до чотирьох років.

Зазначимо, 19 липня Зеленський здійснює робочий візит до Грузії.

Нагадаємо, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі 22 червня прибула літаком в Україну.

23 червня грузинська лідерка зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським.

Зазначимо, у квітні Грузія повернула посла до України, якого відкликала рік тому через призначення Саакашвілі.

Також минулого місяця Зеленський обговорив із віцепрем’єром Грузії взаємодію на шляху до ЄС та НАТО.