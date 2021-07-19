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    Кулеба назвав три безпекових питання, які Україна вирішує у Грузії

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    19 липня Володимир Зеленський здійснює робочий візит до Грузії - Кулеба назвав три безпекових питання, які Україна вирішує у Грузії
    19 липня Володимир Зеленський здійснює робочий візит до Грузії

    Українська делегація на чолі з президентом їде на лінію дотику між Грузією та її окупованою територією Абхазії

    Українська делегація прибула в Грузію, де сьогодні збирається вирішити три безпекових питання. Про це написав у Facebook глава МЗС України Дмитро Кулеба.

    Він розповів, що 19 липня вдалося звільнити ув’язнених у Грузії українців Юрія Хомича і Володимира Дьяченка.

    «Завдяки прямому залученню президента Володимира Зеленського і домовленостям між лідерами України та Грузії, сьогодні рано вранці Юрія Хомича і Володимира Дьяченка звільнили з-за ґрат і зняли з них судимість. Сьогодні все склалося якнайкраще. Хоча ще декілька днів тому впевненості у цьому не було. Обидва вже на волі у Батумі і перебувають під захистом наших дипломатів, які зараз оперативно вирішують всі організаційні деталі», – зазначив Кулеба.

    Звільненні з ув'язнення українці. Фото: Dmytro Kuleba / Facebook
    Звільненні з ув'язнення українці. Фото: Dmytro Kuleba / Facebook

    Він також назвав друге безпекове питання держави – це коли вона захищається від зовнішньої агресії і робить все, щоб повернути втрачене.

    «Прямо зараз, одразу після приземлення в Батумі, українська делегація на чолі з президентом їде на лінію дотику між Грузією та її окупованою територією Абхазії. Це знак солідарності України з Грузією у боротьбі із зовнішньою російською агресією», – додав кулеба.

    Третє питання – безпека регіону – це коли країни об’єднують свої зусилля.

    «Про це сьогодні буде Батумська конференція, в якій візьме участь президент. Будемо говорити про безпеку у Чорноморському регіоні, нашу інтеграцію до ЄС, і також виведемо на новий рівень Асоційоване Тріо України, Грузії та Молдови, створене нещодавно у Києві главами МЗС цих країн», – резюмував глава МЗС України.

    Як відомо, громадян України звинуватили у незаконному перетині грузинського державного кордону, внаслідок чого Юрія Хомича й Володимира Дьяченка було позбавлено волі строком до чотирьох років.

    Зазначимо, 19 липня Зеленський здійснює робочий візит до Грузії.

    Нагадаємо, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі 22 червня прибула літаком в Україну.

    23 червня грузинська лідерка зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським.

    Зазначимо, у квітні Грузія повернула посла до України, якого відкликала рік тому через призначення Саакашвілі.

    Також минулого місяця Зеленський обговорив із віцепрем’єром Грузії взаємодію на шляху до ЄС та НАТО.

    Теги: МЗС політика Грузія українці Володимир Зеленський Україна Абхазія Саломе Зурабішвілі Дмитро Кулеба безпека
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    Кулеба назвав три безпекових питання, які Україна вирішує у Грузії