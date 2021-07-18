Арестович пояснив, чому Росія затягує зустріч із Зеленським

Російській стороні невигідно проводити зустріч Зеленського з Путіним, вважає Арестович

Речник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович вважає, що президент Росії Володимир Путін спеціально затягує зустріч з українським лідером Володимиром Зеленським. Про це Арестович заявив в ефірі каналу «Дом».

Як пояснив Арестович, світова спільнота буде чекати на конкретний результат від зустрічі Зеленського з Путіним, а якщо їх не буде, то у виграші залишиться український президент.

«Путіну невигідно зустрічатися з Зеленським, тому що тоді і народ України, Росії, і особливо окупованої частини Донбасу, і світова спільнота чекатимуть конкретного результату. А якщо результатів не буде, то у виграші буде ініціатор цієї зустрічі, тобто, президент Зеленський», — сказав він.

В такому випадку, на думку Арестовича, президент України в очах усіх постане людиною, яка хотіла миру і робила для цього ініціативні кроки.

«А Путін виглядатиме «букою і бякою", який не пішов ні на які умови свого візаві, тобто, фактично, буде не тільки тим, хто розпалює конфлікт, а й особою, зацікавленою в його продовженні. Це невигідно для Путіна», — вважає спікер української делегації в ТКГ.

Нагадаємо, що на офіційному сайті Кремля 12 липня опублікували статтю українською мовою «про історичну єдність росіян та українців». Автором статті обсягом майже 40 тисяч символів зазначений президент РФ Володимир Путін.

У статті президент РФ заявив, що «сучасна Україна – цілком і повністю дітище радянської епохи».

Президент країни-агресорки заявив, що Україні не потрібен Донбас з двох причин.

До слова, Зеленський готовий надати Путіну чимало матеріалів для наступної статті.