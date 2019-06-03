У МЗС Росії відреагували на внесення Познера до бази «Миротворця»



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Познер брав участь в пропагандистських заходах Росії проти України і спробі легалізації анексії Криму

У Росії вважають, що українській владі «доведеться розставити розділові знаки у реченні «Засудити не можна промовчати»

Речниця МЗС РФ Марія Захарова вважає внесення російського журналіста і телеведучого Володимира Познера до бази українського сайту «Миротворець» викликом для нової української влади.

Про це вона написала в неділю на своїй сторінці в Facebook.

«Включення Володимира Познера до списку «Миротворця» і знесення пам'ятника Жукову в Харкові - серйозний виклик для нової влади, якій доведеться розставити розділові знаки у реченні «Засудити не можна промовчати», - зазначила Захарова.

Нагадаємо, російського журналіста Володимира Познера внесли в базу українського сайту «Миротворець».

Вказується, що Познер брав участь в пропагандистських заходах Росії проти України і спробі легалізації анексії Криму.