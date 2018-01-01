У НАБУ мають ще одну справу щодо Мінекології періоду Злочевського

НАБУ розслідують факти зловживань, які, за версією слідства, мали місце при закупівлі Мінекології у 2011 році

У Національному антикорупційному бюро розповіли, що розслідують ще одну справу щодо можливих зловживань у Міністерстві екології у часи, коли ним керував Микола Злочевський - соратник екс-президента Віктора Януковича. «Наразі детективи НАБУ розслідують факти зловживань, які, за версією слідства, мали місце при закупівлі Мінекології у



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Микола Злочевський

НАБУ розслідують факти зловживань, які, за версією слідства, мали місце при закупівлі Мінекології у 2011 році

У Національному антикорупційному бюро розповіли, що розслідують ще одну справу щодо можливих зловживань у Міністерстві екології у часи, коли ним керував Микола Злочевський - соратник екс-президента Віктора Януковича.

«Наразі детективи НАБУ розслідують факти зловживань, які, за версією слідства, мали місце при закупівлі Мінекології у 2011 році коштом державного бюджету послуг із дистанційного зондування землі», – заявили в НАБУ 2 лютого у відповідь на запит програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший».

Справу розслідують за статтями «привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (в особливо великому розмірі, вчинені організованою групою)», легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (в особливо великому розмірі, вчинені організованою групою)», «зловживання владою або службовим становищем», «службове підроблення (що спричинило тяжкі наслідки)».

Як повідомили в НАБУ, досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, про підозру станом на 2 лютого 2018 року нікому не повідомляли.

У бюро додали, що отримали цю справу від Генеральної прокуратури за підслідністю наприкінці 2015 року. Тоді ж до Національного бюро передали ще одне кримінальне провадження, відкрите слідчими ГПУ, за фактами можливих зловживань при видачі у 2010-2012 роках спеціальних дозволів на користування надрами суб’єктам господарювання. Це провадження, нагадують у НАБУ, було закрите у серпні 2017 року за рішенням Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Напередодні цей факт «Схемам» підтвердив керівник САП Назар Холодницький. «Не було здобуто органом слідства достатніх даних – як для оголошення підозри, так і для закінчення провадження. Не доведено факту злочину», – пояснив Холодницький.





Джерело: Радіо Свобода