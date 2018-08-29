У Нацбанку підрахували: третина фермерів сидять у тіні і торгують за долари



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Українські фермери впливають на динаміку валютного курсу

У середині зими, зазначив Чурій, коли розпочинається посівна компанія, аграрії починають продавати валюту, створюючи пропозицію

Одним з істотних чинників впливу на динаміку курсу гривні на міжбанківському валютному ринку є «чорний ринок» агробізнесу, повідомив заступник голови Національного банку України Олег Чурій.

«Я хотів би сказати про один чинник, який сильно впливає на готівковий ринок. Ми (відповідний попит/пропозицію ) формально називаємо населенням, але ми розуміємо, що населення там не так багато, тоді як визначальний вплив справляє так званий чорний ринок агробізнесу», - сказав він під час круглого столу, організованого «Фінансовим клубом» у Києві у вівторок.

Заступник голови пояснив, що це фермерські й агрогосподарства, які не є або частково є частиною національної економіки й повністю працюють за готівкову іноземну валюту. За оцінками учасників валютного ринку, частка цього сектора становить близько 25-30%.

«Це повністю «чорна» економіка, яка працює за готівковий долар, і ми чітко бачили її вплив у липні, коли банки з нетто покупців іноземної валюти стали нетто продавцями, це збіглося з початком сільськогосподарського сезону», - сказав він.

У середині зими, зазначив Чурій, коли розпочинається посівна компанія, цей тіньовий сектор починає продавати валюту, створюючи пропозицію.

«Тобто виникає таке собі сезонне коливання», - сказав він.

Джерело: Інтерфакс-Україна