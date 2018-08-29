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    У Нацбанку підрахували: третина фермерів сидять у тіні і торгують за долари

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    Українські фермери впливають на динаміку валютного курсу - У Нацбанку підрахували: третина фермерів сидять у тіні і торгують за долари
    Українські фермери впливають на динаміку валютного курсу

    У середині зими, зазначив Чурій, коли розпочинається посівна компанія, аграрії починають продавати валюту, створюючи пропозицію

    Одним з істотних чинників впливу на динаміку курсу гривні на міжбанківському валютному ринку є «чорний ринок» агробізнесу, повідомив заступник голови Національного банку України Олег Чурій.

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    «Я хотів би сказати про один чинник, який сильно впливає на готівковий ринок. Ми (відповідний попит/пропозицію ) формально називаємо населенням, але ми розуміємо, що населення там не так багато, тоді як визначальний вплив справляє так званий чорний ринок агробізнесу», - сказав він під час круглого столу, організованого «Фінансовим клубом» у Києві у вівторок.

    Заступник голови пояснив, що це фермерські й агрогосподарства, які не є або частково є частиною національної економіки й повністю працюють за готівкову іноземну валюту. За оцінками учасників валютного ринку, частка цього сектора становить близько 25-30%.

    «Це повністю «чорна» економіка, яка працює за готівковий долар, і ми чітко бачили її вплив у липні, коли банки з нетто покупців іноземної валюти стали нетто продавцями, це збіглося з початком сільськогосподарського сезону», - сказав він.

    У середині зими, зазначив Чурій, коли розпочинається посівна компанія, цей тіньовий сектор починає продавати валюту, створюючи пропозицію.

    «Тобто виникає таке собі сезонне коливання», - сказав він.

    Джерело: Інтерфакс-Україна

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    Національний банк курс валют економіка банки ринок аграрії
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