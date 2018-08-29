PayPal працюватиме в Україні через дочірню компанію



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Максимальна сума переказів в Україну складе 2999 доларів на добу, проте не більше 6000 доларів за місяць на одну особу

Міжнародна платіжна система PayPal почне надавати послуги з переказу грошей в Україні через свою дочірню компанію Xoom.

Про розширення своєї діяльності в Україні компанія оголосила напередодні на своєму сайті.

Як зазначається, PayPal придбала Xoom у 2015 році. Наразі послуги Xoom доступні у 130 країнах світу, в тому числі в Україні.

Зокрема, за допомогою послуг Xoom можна буде забрати переслані зі Сполучених Штатів кошти в одному з українських банків. Наразі йдеться про Ощадбанк, ПриватБанк, «Універсалбанк», «Правексбанк», банк «Глобус» та інші.

Максимальна сума переказів в Україну складе 2999 доларів на добу, проте не більше 6000 доларів за місяць на одну особу.

PayPal — це одна з найпопулярніших платіжних електронних систем світу, яку заснував у 1998 році Ілон Маск. Наразі PayPal використовують понад 230 мільйонів користувачів. Для українців система донедавна була доступна лише у режимі переказу коштів закордон. За допомогою співпраці з посередником Xoom, українці зможуть ще й отримувати грошові перекази, здійснені через PayPal.