У Нацгвардії для жінок відкрили нові спеціальності

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Жінки і чоловіки в Нацгвардії відтепер можуть займати однакові посади

З ухваленням змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України, жінки і чоловіки в Нацгвардії можуть займати однакові посади

У Національній гвардії скасували окремий список посад, які було дозволено займати жінкам на військовій службі.

Про це йдеться у повідомленні Нацгвардії на сторінці у Facebook.

З ухваленням змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України, жінки і чоловіки в Нацгвардії можуть займати однакові посади.

Нині для жінок відкрились нові спеціальності: бойовий медик взводу й старший бойовий медик роти й батареї, заступник командира відділення (для підрозділів морської піхоти та корабельного складу), зовнішній пілот (оператор) безпілотних літальних апаратів, льотчик-оператор та льотчик-штурман вертольоту, кінолог і старший кінолог тощо.

Раніше існував окремий список посад, які було дозволено займати жінкам-військовослужбовцям