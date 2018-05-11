У Нацгвардії для жінок відкрили нові спеціальності
- Сьогодні, 03:25
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З ухваленням змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України, жінки і чоловіки в Нацгвардії можуть займати однакові посади
У Національній гвардії скасували окремий список посад, які було дозволено займати жінкам на військовій службі.
Про це йдеться у повідомленні Нацгвардії на сторінці у Facebook.
З ухваленням змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України, жінки і чоловіки в Нацгвардії можуть займати однакові посади.
Нині для жінок відкрились нові спеціальності: бойовий медик взводу й старший бойовий медик роти й батареї, заступник командира відділення (для підрозділів морської піхоти та корабельного складу), зовнішній пілот (оператор) безпілотних літальних апаратів, льотчик-оператор та льотчик-штурман вертольоту, кінолог і старший кінолог тощо.
Раніше існував окремий список посад, які було дозволено займати жінкам-військовослужбовцям