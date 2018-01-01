У Нацполіції відзвітували про розкриття вбивств за останні 20 років

У 2017 році з 1551 скоєного вбивства особа злочинця була встановлена у 1387 фактах

Перший заступник голови Національної поліції - начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін розказав про показники по скоєнню та розкриттю навмисних вбивств за останні 20 років на території України. Про це він написав в своєму Facebook. «1997 - 2002 рр - відповідно це 4529 та 4296; 2014 рік – 4389; 2015 рік – 3004; 2017



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Співробітник Нацполіції

У 2017 році з 1551 скоєного вбивства особа злочинця була встановлена у 1387 фактах

Перший заступник голови Національної поліції - начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін розказав про показники по скоєнню та розкриттю навмисних вбивств за останні 20 років на території України.

Про це він написав в своєму Facebook.

«1997 - 2002 рр - відповідно це 4529 та 4296; 2014 рік – 4389; 2015 рік – 3004; 2017 рік – 1551», - написав він.

Так, у 2017 році з 1551 скоєного вбивства особа злочинця була встановлена у 1387 фактах, також було розкрито 466 вбивств минулих років.

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«Для нас важливе життя кожної людини, кожного громадянина нашої країни, незалежно від політичних вподобань та громадської активності», - додав Аброськін.

Нагадаємо, вбивці Гонгадзе Пукачу перерахували вирок за «законом Савченко».