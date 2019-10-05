«У нас є і план А, і план В»: Пристайко про врегулювання ситуації на Донбасі



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Глава МЗС України Вадим Пристайко підкреслив, що в даний час є необхідність переглянути «нашу стратегію і нашу тактику»

Розроблені плани дій подали на розгляд президенту

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко подав президенту Володимиру Зеленському «план А, і план B» з врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це Пристайко заявив в програмі «Свобода слова з Савіком Шустером».

«Специфіка моєї роботи не дозволяє розповісти вам все, що планується в закритих кабінетах, але повірте мені, що у нас є і план А, і план B», - запевнив міністр.

При цьому він підкреслив, що в даний час є необхідність переглянути «нашу стратегію і нашу тактику».

«І ця стратегія і тактика повинна складатися з плану А, і плану B, і, можливо, повинен бути ще і план С», - зазначив Пристайко.

За словами міністра, «по можливості» необхідно за столом переговорів домогтися домовленостей, які б під тиском наших західних партнерів Росія виконувала.

«Якщо цей план не спрацьовує, то що далі, наступний крок? То тоді ми повинні розуміти, що у нас залишається все менше і менше опцій, у нас залишається останній план ... Це теж один з планів - як зробити так, щоб більше через наш кордон, який зараз є де-факто ... не проходили терористи, які підривають машини в Києві і не бояться цього, і в Маріуполі», - розповів Пристайко.

«Всі ці плани ... розроблено та запропоновано президенту. І це його завдання, людини, яку ви обрали президентом, прийняти ці складні, неприємні, важкі рішення, які потім доведеться, напевно, ... пояснювати всім», - підсумував міністр закордонних справ.

Напередодні новий голова ЦВК розповів, що потрібно для проведення виборів на окупованому Донбасі.

Раніше президент Володимир Зеленський розповів, про що йтиметься на зустрічі Нормандської четвірки.

Також Зеленський запевнив, що Україна не підписувала із так званими «ЛНР» та «ДНР» жодних угод. Крім того він заявив, що «поважає право громадян на протести».