Пристайко: обов'язково маємо посадити за стіл переговорів Путіна



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Президенти України та РФ мають зустрітися на саміті Нормандської четвірки

На думку глави МЗС, Україна має говорити з Путіним для досягнення миру

Україна має говорити з президентом Росії, щоб досягти миру. Таку думку висловив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в ефірі ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера».

«Ми обов'язково маємо посадити за стіл переговорів Путіна», - заявив глава МЗС.

Міністр пояснив, що розведення військ за домовленостями має відбутися 7 жовтня після того, як весь період після останньої зустрічі у форматі ТКГ до дня так званого розведення на лінії фронту зберігатиметься тиша.

«Ідея в тому, щоб провести настільки, щоб снайпери не могли стріляти один в одного, відводити важке озброєння»,- додав він.

Раніше Пристайко назвав гарантією миру на Донбасі ЗСУ, а не «формулу Штайнмаєра».

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна не підписувала із так званими «ЛНР» та «ДНР» жодних угод. Крім того він заявив, що «поважає право громадян на протести».

Під час брифінгу 1 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона відповіла на лист спецпредставника ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка, що погоджує текст «формули Штайнмаєра».

Сайдік заявив, що «формула Штайнмаєра» була зафіксована листами учасників мінського переговорного процесу, а не єдиним документом

Журналіст Валерій Калниш опублікував у соцмережі документ, який підписали учасники Тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі на засіданні в Мінську 1 жовтня.

2 жовтня народний депутат від «Слуги народу», голова комітету ВР з питань зовнішньої політики Богдан Яременко заявив, що Україна рухається в напрямку припинення кровопролиття на Донбасі – «не поступаючись при цьому нічим принциповим», і 1 жовтня «ніхто нічого не підписував».