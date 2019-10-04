Пристайко назвав гарантією миру на Донбасі ЗСУ, а не «формулу Штайнмаєра»



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Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко

Пристайко наголосив, що справжні гарантії безпеки може надати лише той, хто контролює території

Так звана формула Штайнмаєра, як і загалом переговори в Мінську чи за участі представників «нормандського формату», не гарантують налагодження мирного життя на Донбасі та завершення війни, але можуть стати шляхом для цього.

Про це в ефірі програми «Право на владу» на телеканалі «1+1» заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

Урядовець у такий спосіб відповів на запитання про те, чи можна гарантувати безпеку людям, які внаслідок відходу українських військових від лінії зіткнення опиняться в сірій зоні.

«Немає гарантій, реалістами треба бути», - зауважив він.

Пристайко наголосив, що справжні гарантії може надати лише той, хто контролює території.

«Можна забезпечити повний мир і порядок на території нашій, якщо туди заходять наші війська, наша поліція, наша держава в повному обсязі. Це єдина гарантія 100%. Враховуючи, що цього ми зараз досягти не можемо, ми вимушені вдаватися до дипломатії, яка завжди не дає ніяких 100% гарантій», - пояснив міністр.

«Це неприємно чути, я розумію. Наші війська мають відійти на нашу власну територію», - підсумував він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна не підписувала із так званими «ЛНР» та «ДНР» жодних угод. Крім того він заявив, що «поважає право громадян на протести».

Під час брифінгу 1 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона відповіла на лист спецпредставника ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка, що погоджує текст «формули Штайнмаєра».

Сайдік заявив, що «формула Штайнмаєра» була зафіксована листами учасників мінського переговорного процесу, а не єдиним документом

Журналіст Валерій Калниш опублікував у соцмережі документ, який підписали учасники Тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі на засіданні в Мінську 1 жовтня.

2 жовтня народний депутат від «Слуги народу», голова комітету ВР з питань зовнішньої політики Богдан Яременко заявив, що Україна рухається в напрямку припинення кровопролиття на Донбасі – «не поступаючись при цьому нічим принциповим», і 1 жовтня «ніхто нічого не підписував».