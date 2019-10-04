Новий голова ЦВК розповів, що потрібно для проведення виборів на окупованому Донбасі



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Новий глава ЦВК Олег Діденко

Діденко заявив, що «рано чи пізно вибори будуть проведені на всій території України»

Для проведення виборів на тимчасово окупованих територіях необхідно врегулювати законодавство і створити умови.

Про це сказав на брифінгу після першого засідання нового складу ЦВК голова комісії Олег Діденко.

«Для того, щоб провести вибори на тимчасово окупованих територіях потрібні відповідні умови. І безпекові, і основне - це питання повинно бути законодавчо врегульоване. За великим рахунком, питання виборів на тимчасово окупованих територіях не є питанням до ЦВК в тих умовах, які є в нас зараз, а більше до законодавця», - сказав Діденко, відповідаючи на запитання, що потрібно ЦВК для того, щоб провести вибори на тимчасово окупованих територіях України.

Він також вважає, що «рано чи пізно вибори будуть проведені на всій території України, вона буде звільнена».

Нагадаємо, під час брифінгу 1 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона відповіла на лист спецпредставника ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка, що погоджує текст «формули Штайнмаєра».

Також в ОБСЄ заявили, що розведення військ в Петровському та Золотому на Донбасі розпочнеться у понеділок, 7 жовтня.

2 жовтня народний депутат від «Слуги народу», голова комітету ВР з питань зовнішньої політики Богдан Яременко заявив, що Україна рухається в напрямку припинення кровопролиття на Донбасі – «не поступаючись при цьому нічим принциповим», і 1 жовтня «ніхто нічого не підписував».

Прессекретар представника України у Тристоронній контактній групі та другого президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер 2 жовтня опублікувала лист з формулою Штайнмаєра, підписаний Кучмою.