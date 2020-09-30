У найближчі дні родичі зможуть забрати тіла загиблих під час аварії літака Ан-26 для поховання – ДБР



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Ввечері 25 вересня у Чугуєві під час заходу на посадку розбився літак Ан-26, де перебували 20 курсантів і 7 членів екіпажу

ДНК-експертизи загиблих буде завершено цього тижня

ДНК-експертизи загиблих під час аварії військово-транспортного літака Ан-26 у Харківській області буде завершено, а їхні тіла буде видано для поховання цього тижня. Про це повідомили в Державному бюро розслідувань у середу, 30 вересня.

«За попередньою інформацією, ми в рамках комунікації з експертами, які здійснюють молекулярно-генетичне дослідження, отримали їх запевнення в тому, що вже в найближчі дні родичі можуть забрати тіла загиблих для проведення похоронних ритуалів», – сказав керівник управління головного слідчого управління ДБР Ярослав Льошенко.

Нагадаємо, 29 вересня у Харкові попрощалися з загиблим в авіакатастрофі курсантом.

Прощання із більшістю жертв авіакатастрофи під Чугуєвом відбудеться після ідентифікації тіл.

Розслідування авіакатастрофи військового літака Ан-26 на Харківщині проводить ДБР. Слідчі вже опитали 40 свідків у справі.

Нагадаємо, увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

28 вересня стаало відомо, що розшифровка бортових самописців Ан-26, що впав під Чугуєвом, проводиться в Харкові.