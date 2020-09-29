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    Катастрофа Ан-26: в аеропорту Львова зустріли тіло курсанта Віталія Вільхового

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    Тіло Віталія Вільхового зустріли&nbsp;із почестями - Катастрофа Ан-26: в аеропорту Львова зустріли тіло курсанта Віталія Вільхового
    Тіло Віталія Вільхового зустріли із почестями
    Фото: пресслужба повітряного командування «Захід»

    Похорон Віталія Вільхового відбудеться 30 вересня у його рідному селі на Львівщині

    У міжнародному аеропорту «Львів» із почестями зустріли тіло курсанта Віталія Вільхового, який став жертвою авіатрощі Ан-26 поблизу Чугуєва.

    Про це інформує пресслужба повітряного командування «Захід» у Facebook.

    «Сьогодні, 29 вересня, в Міжнародному аеропорту «Львів» імені Данила Галицького, керівний склад повітряного командування «Захід» разом представниками силових структур Львівщини та у супроводі почесної варти Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного зустріли тіло загиблого львів'янина Віталія Вільхового, який став жертвою авіатрощі Ан-26 поблизу Чугуєва. Курсанту вдалося вижити у жахливій аварії, утім, на жаль, він помер від опіків у лікарні наступного дня після падіння літака», – зазначається в повідомлені.

    Військовослужбовці повітряного командування «Захід» висловлюють глибокі та щирі співчуття близьким та рідним Віталія.

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    Катастрофа Ан-26: в аеропорту Львова зустріли тіло курсанта Віталія Вільхового
    Катастрофа Ан-26: в аеропорту Львова зустріли тіло курсанта Віталія Вільхового
    Катастрофа Ан-26: в аеропорту Львова зустріли тіло курсанта Віталія Вільхового
    Катастрофа Ан-26: в аеропорту Львова зустріли тіло курсанта Віталія Вільхового
    Катастрофа Ан-26: в аеропорту Львова зустріли тіло курсанта Віталія Вільхового
    Катастрофа Ан-26: в аеропорту Львова зустріли тіло курсанта Віталія Вільхового
    Катастрофа Ан-26: в аеропорту Львова зустріли тіло курсанта Віталія Вільхового

    Як відомо, сьогодні з Віталієм Вільховим прощалися на Меморіалі слави у Харкові.

    Похорон відбудеться завтра, 30 вересня, о 12:00, у його рідному селі Волиця, Сокальського району.

    30 вересня на батьківщині загиблого курсанта Віталія Вільхового оголошено Днем жалоби.

    Нагаадааємо, увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

    На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант – Віталій Вільховий - помер у лікарні від опіків. В'ячеслав Золочевський, у якого діагностували забої, рани та струс мозку, перебуває на лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону.

    Прощання із більшістю жертв авіакатастрофи під Чугуєвом відбудеться після ідентифікації тіл.

    Розслідування авіакатастрофи військового літака Ан-26 на Харківщині проводить ДБР. Слідчі вже опитали 40 свідків у справі.

    28 вересня стало відомо, що розшифровка бортових самописців Ан-26, що впав під Чугуєвом, проводиться в Харкові.

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    Львівщина авіакатастрофа Львів літак курсант похорон
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