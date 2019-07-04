У найближчі дні в Україні збережеться прохолодна погода



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Синоптики кажуть, що місцями пройдуть короткочасні грозові дощі

Найближчої доби, 5 липня, погоду в Україні визначатиме прохолодне повітря атлантичного походження, вдень на заході та півночі країни - атмосферний фронт, повідомляє Укргідрометцентр.

У п'ятницю в більшості регіонів України без опадів, лише вдень на Правобережжі місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний із переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 21-26°; в південній частині вночі 15-20°, вдень 25-30°.

У Києві вночі - без опадів, удень місцями короткочасний дощ; температура вночі 11-13°, вдень 23-25°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 5 липня найвища температура вдень була 33,7 градуса в 1924 році, найнижча - вночі 8,6 градуса вище нуля в 1893 році.

6 липня вночі в більшості регіонів України, крім заходу та сходу, а вдень в Криму, Приазов'ї та східних областях - місцями короткочасні дощі, грози. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 9-14°, вдень 20-25°; на півдні вночі 13-18°, вдень 6 липня 24-29°.

У Києві 6 липня вночі місцями короткочасний дощ, гроза; вдень без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 21-23°.

4 липня температура води в Чорному та Азовському морях була 22-26°, в Дніпрі в межах Києва 22°.