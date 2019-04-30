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    У Неаполі невідомі напали з ножем на українського актора

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    <p>Зараз життю Артема Ткачука нічого не загрожує</p> - У Неаполі невідомі напали з ножем на українського актора

    Зараз життю Артема Ткачука нічого не загрожує

    18-річний Артем Ткачук з України зіграв гангстера у фільмі The Piranhas, який розповів про феномен молодіжних банд Неаполя

    В італійському Неаполі двічі вдарили ножем 18-річного українця Артема Ткачука, який знявся у фільмі про молодіжні банди, що діють у цьому місті.

    Про це повідомляє The Guardian.

    «18-річний Артем Ткачук з України зіграв гангстера у фільмі The Piranhas, який розповів про феномен молодіжних банд Неаполя», - йдеться в повідомленні.

    Артема двічі вдарили ножем у живіт в районі Кьяйе, коли він прогулювався разом з другом. Друга також побили.

    Зараз життю хлопців нічого не загрожує.

    Раніше у ході рейду в Неаполі італійські карабінери затримали 30 осіб за підозрою у зв'язках з мафіозним кланом «Секуіно».

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