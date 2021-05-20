Мережу замилували фото потрійної веселки над Дніпром (відео)

З цієї нагоди мер міста організував в мережі флешмоб

У Дніпрі сьогодні в небі розкинулася дивовижна потрійна веселка, за якою із захопленням спостерігали жителі міста, і активно ділилися кадрами в мережі з іншими.

Подібний райдужний флешмоб 19 травня експромтом ініціював мер Дніпра Борис Філатов на своїй сторінці у Facebook.

Градоначальник закликав користувачів мережі надіслати йому знімки цього яскравого атмосферного явища, позаяк особисто насолодитися видовищем не може, бо поїхав з міста.

«Дніпряни, земляки дорогі, я тут сиджу в нудному Києві, а кажуть у нас в Дніпрі Веселка! Та така шикарна, що ніколи такої не бачили. Очей не відірвати. Накидайте фоток, будь ласка, в коментарі. Люблю наше місто», – написав Філатов.

І відповідь не змусила себе довго чекати. Користувачі мережі стали активно розміщувати під постом барвисті кадри надзвичайної веселки в Дніпровському небі після травневої грози, і ділитися враженнями.

«Дві веселки – дві мрії – миру країні та міцного здоров'я всім!», «Офігенна веселка, вперше таку бачу. Аж три штуки відразу! Класно!».