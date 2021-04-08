У Київському Ботанічно саду зацвіли магнолії (фото)

Розквітли не тільки магнолії, а й первоцвіти

Попри суворий локдаун і будній день, десятки киян влаштовують фотосесії з квітами

У Ботанічному саду імені академіка Олександра Фоміна в Києві зацвіли магнолії. Про це повідомляє Obozrevatel.

«У найстарішому ботсаду Києва, біля станції метро «Університет» – справжня весна. Розквітли не тільки магнолії, а й первоцвіти», – йдеться у повідомленні.

Попри суворий локдаун і будній день, десятки киян прийшли до Ботанічного саду та влаштовують фотосесії з квітами. Також, активізувалися тварини. Кореспондент побачив на дереві п'ять білок. Також зі своїх нір вже вилізли їжаки та кроти.

Тим часом, активісти Київського еколого-культурного центру самотужки перекопали дорогу поблизу села Бобрик, якою браконьєри вивозили з лісу зрубані дерева та первоцвіти.

«Уже другий рік Київський еколого-культурний центр веде боротьбу за маленький ліс із пролісками, що дивом уцілів у Броварському районі Київщини. Місцеві мешканці надзвичайно варварським чином його знищують», – скаржаться екологи.

Цьогоріч вони вже виявили майже 100 місць, на яких селяни викопали проліски. Хтось накопав червонокнижні квіти для власного городу. А хтось – поніс на продаж, хоча це і заборонено законом.