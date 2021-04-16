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    Американські вчені створили «найбілішу» фарбу

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    Науковці&nbsp;стверджують, що їхня фарба може допомогти боротися з глобальним потеплінням - Американські вчені створили «найбілішу» фарбу
    Науковці стверджують, що їхня фарба може допомогти боротися з глобальним потеплінням
    Фото: The Guardian

    Фарба відображає 98% сонячного світла і може охолодити будівлі

    Вчені у США створили нову «найбілішу в світі» фарбу, яка дозволяє охолоджувати поверхні і будівлі. Як повідомляє The Guardian, фарба відбиває 98% сонячного світла.

    Завдяки цьому фарба дозволяє знизити температуру поверхонь, покритих нею, на 4,5 градуса Цельсія в порівнянні з навколишнім середовищем, навіть при сильному сонці. За словами вчених, вони хочуть випустити фарбу на ринок уже через рік або два.

    Дахи, пофарбовані в білий колір, використовуються для охолодження будівель протягом століть. У міру того, як глобальне потепління підвищує середні температури, такий прийом використовується і в сучасному будівництві, наприклад, в Нью-Йорку.

    Існуючі білі матеріали для покриття дахів охолоджують будівлі набагато краще за темні, але відбивають всього 80-90% сонячного світла. Це означає, що вони не можуть зробити покриті поверхні більш прохолодними, ніж навколишнє середовище. Нова ж фарба може, що дозволяє менше використовувати кондиціонери і забруднювати тим самим повітря.

    Вчені стверджують, що їхня фарба може допомогти боротися з глобальним потеплінням, охолоджуючи Землю. За їхніми словами, покриття новою фарбою даху в 100 квадратних метрів дасть охолоджуючу потужність в 117 кіловат, що більше, ніж у більшості сучасних кондиціонерів.

    Крім іншого, нова фарба відбиває інфрачервоні хвилі на довжині, що не поглинається атмосферою. Таким чином, вони йдуть назад в космос і не нагрівають навколишнє середовище, стверджують її творці.

    За охолоджуючий ефект фарби відповідальні три фактори. Перший - в ній використаний сульфат барію, який не поглинає ультрафіолетове випромінювання. Другий - вчені використали велику концентрацію пігменту - 60%. Третій - використані частинки різного розміру і поглинають випромінювання на різній довжині хвилі.

    За словами дослідників, створену ними фарбу можна використовувати, як і будь-яку іншу, а її ціна буде такою ж або навіть нижчою, ніж у аналогів. Вони також провели тести на стійкість фарби до стирання, але визнають, що необхідні подальші дослідження, які покажуть, як вона реагує на вплив опадів і вітру.

    Теги: екологія США космос наука повітря природа
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