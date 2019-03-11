У неділю на Донбасі зберігався режим тиші



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Об'єднані сили надійно контролюють дії противника на лінії зіткнення

Від початку поточної доби порушень режиму припинення вогню також не зафіксовано

У неділю, 10 березня, російські окупаційні війська на Донбасі не відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил.

Про це йдеться у ранковому зведенні прес-центру операції Об’єднаних сил.

Також зазначається, що від початку поточної доби порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

«Об'єднані сили надійно контролюють дії противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню», - резюмується у повідомленні.

Нагадаємо, у суботу, 9 березня, російські окупаційні війська на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню, два рази застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

Противник обстрілював позиції українських військ із мінометів калібрів 120 та 82 мм, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів та стрілецької зброї.

Також 9 березня військовослужбовці одного з підрозділів операції Об'єднаних сил затримали бойовика, який покинув російсько-окупаційні війська і «перейшов на сторону добра, на бік українського народу».